Odunpazarı Belediyesi, binalarına Ayşe Tuba Arslan ve Ceren Özdemir’in adını verdi

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi’nde yapımı süren halk merkezine, Ceren Özdemir’in adını ise Adalar’daki gençlik merkezine verdi.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliğinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadına yönelik şiddet ile mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, Yenidoğan Mahallesi’ne yapılan yeni halk merkezine Ayşe Tuba Arslan’ın adını verdiklerini açıkladı.

KADINLARDAN ŞİDDET PROTESTOSU

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yıl sonu gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ‘Kadına Yönelik Şiddete’ dikkat çekildi. “Kadına şiddete son ver” ve “Kadına şiddete son ver” pankartı açan atölye katılımcıları, kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden; Emine Bulut, Münevver Karabulut, Ceren Özdemir, Leyla Aldemir, Şule Çet, Özgecan Aslan’ın fotoğraflarını taşıdı.

"BU ŞİDDETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadına yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını ve kınadıklarını söyleyen Başkan Kurt, kadın ve erkeğin eşit olduğunu vurguladı. “ Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bundan sonra, bundan geri adım atmaya ve attırmaya hiç kimse teşebbüs etmemelidir. Böyle bir duruma, bütün kadınlarımızın karşı çıkacağına inanıyorum. Kadına yönelik şiddeti protesto ediyoruz” dedi. Kurt, etkinlikte kadına yönelik şiddete karşı çıkan kadınları tebrik etti.

“AYŞE TUBA’NIN ADI HALK MERKEZİNE CEREN’İN ADI GENÇLİK MERKEZİNE VERİLDİ”

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Eskişehir’de eski kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesinde çalışmaları devam eden halk merkezine vereceklerini açıklayan Başkan Kazım Kurt, “Yine genç bir kardeşimiz Ceren Özdemir, ne idüğü belirsiz biri tarafından yolda yürürken öldürüldü. Adalar’da açtığımız gençlik merkezine Ceren Özdemir adını veriyoruz. Eskişehir’de kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şiddete geçit vermeyeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)