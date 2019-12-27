Liman-İş Sendikası: Asgari ücret lütuf değil, temel bir insan hakkıdır

Dün gerçekleştirilen “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” toplantısında 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarı net 2.324 TL olarak açıklandı. Liman-İş Sendikası asgari ücret miktarına işveren ve hükümet temsilcileri karar verdiğine dikkat çekerek, "Ülkemizde sendikal örgütlenme önünde bulunan engeller derhal kaldırılmalı, asgari ücret miktarının belirlenmesi ile ilgili tüm sistem yeniden ele alınmalıdır" açıklaması yaptı.

"BU VEBAL KARARA İMZA ATANLARIN ÜZERİNDEDİR"

Liman-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin toplumu derinden etkilediğine, insanların çarşıya, pazara çıkmaya korkar hale geldiğine ve geçim sıkıntısı nedeniyle artan intiharlara dikkat çekilerek "Görünen o ki; Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaşanan bu acı olaylardan ders almıyor, yeni felaketlerin temelini atıyor. Hesabının verilmesi mümkün olmayan bu vebal, bu karara imza atanların üzerindedir" denildi.

"ASGARİ ÜCRET LÜTUF DEĞİL, TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR"

"Asgari ücret, işveren ve hükümetlerin işçilere bahşettiği bir lütuf değil, evrensel temel insan haklarından biridir" denilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı: "Milyonları etkileyen asgari ücret miktarı, ülkemizde adına 'Asgari Ücret Komisyonu' denen üçlü bir mekanizma ile saptanmakta, asgari ücreti bir masa başı pazarlığa indirgemekte ve bir lütuf-jest konusu haline getirmektedir. Oysa dünyada bir çok ülkede asgari ücret toplu pazarlık yoluyla belirlenmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) asgari ücretin artırılması için yapılacak grevleri meşru kabul ederken, ülkemizde asgari ücretin belirlenmesinde işçi kesiminin görüşlerinin önemsenmesini sağlayacak tek bir yasal mekanizma bulunmamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret miktarına işveren ve hükümet temsilcileri karar vermektedir. Bu uygulama tüm demokratik ve çağdaş yöntemlerin dışındadır. Ülkemizde sendikal örgütlenme önünde bulunan engeller derhal kaldırılmalı, asgari ücret miktarının belirlenmesi ile ilgili tüm sistem yeniden ele alınmalıdır. Aksi takdirde, asgari ücret daha uzun yıllar boyunca “yaşama maliyeti”nin altında belirlenmeye devam edecek, nice toplumsal felaketlerin yaşanmasına sebep olacaktır." (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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