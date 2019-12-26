26 Aralık 2019 07:54
Balıkesir'de 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 04:55'te 3.7, saat 5.55'te 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 04:55 sularında Balıkesir Altıeylül'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Yine aynı bölgede ve aynı derinlikte saat 05.55'te de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede 1 ila 2.5 kuvveti arasında irili ufaklı sarsıntılar oluyor. (HABER MERKEZİ)
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