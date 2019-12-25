25 Aralık 2019 21:59
Putin 5 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
Fotoğraf: Pixabay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. (AA)
Reklam
YAZARLAR