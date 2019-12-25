Bilim ve Aydınlanma Akademisi: AKP sigarayla mücadele edemez

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından AKP’nin yürüttüğü sigarayla mücadele hakkında yapılan açıklamada; “Tütün ve sigara konusunda AKP’nin yaptıkları tam anlamıyla bir şov ve başarısızlık öyküsüdür. AKP başarısız, çünkü sorunun nedenlerini kapitalist üretim tarzı yaratıyor” denildi.

AKP’nin sigarayla mücadelesinin sürmesine, sigarada tek tip paket uygulamalarına rağmen tütün kullanımının artığı belirtilen açıklamada; “Türkiye’de ilk tütünle mücadele yasası 1996’da yayımlandı. Ancak bu konudaki esas gelişmeler AKP iktidarı döneminde yaşandı. DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 2004’te imzalandı, 2006’da Ulusal Tütün Kontrolü Programı hazırlandı, 2007’de bütün illerde tütün kontrolü kurulları oluşturuldu, 2008’de yasaklar ve cezalar konusunda daha katı bir yasa uygulamaya konuldu, 2010’da sigara paketleri üzerine sağlıkla ilgili uyarı mesajları eklendi, 2013’te kapalı mekânlarda nargile içimi de yasaklandı. En nihayet, 5 Aralık 2019’da tek tip sigara paketi uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020’den itibaren piyasada yalnızca tek tip sigara paketi bulunacak” denildi.

“SİGARA TÜKETİMİ ARTTI”

AKP’nin Dünya Sağlık Örgütünün sigarayla mücadele stratejilerinin en sadık uygulayıcısı olduğu, bu uygulamalardan sonra Dünya Sağlık Örgütünün AKP’yi ödüle boğmasına rağmen tütün kullanımının arttığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni “mücadele” yasasının yürürlüğe girdiği 2008’de sigara bağımlılarının toplam nüfustaki oranı yüzde 27,4 iken, 2012’de yüzde 23,2’ye geriledi, ancak 2016’da neredeyse başlangıç düzeyine yüzde 26,5’a yükseldi. 2012’de 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 14,3’ü bağımlı iken, 2016’da bu oran yüzde 18,1’e çıktı. Bağımlı kadın oranı da aynı dönemde yüzde 10,8’den yüzde 13,3’e ulaştı. Türkiye, OECD grubunda 15 ve üzerindeki yaş grubunda sigara içenlerin oranında Yunanistan’dan sonra (yüzde 27,3) ikinci sıraya yerleşti ancak daha vahimi, aynı yıllar boyunca tütün ürünlerinin tüketimindeki dramatik artış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı verilerine göre 2004’te 108,9 milyar adet olan sigara satış miktarı 2018’de 118,5 milyar adede yükseldi. Neredeyse bütün tütün ürünlerinin iç satışında çok ciddi artış gerçekleşti. Örneğin sarmalık tütün satışı aynı dönemde 34 tondan 361 tona yükseldi.”

“AKP BAŞARISIZ, ÇÜNKÜ SORUNUN NEDENLERİNİ KAPİTALİST ÜRETİM TARZI YARATIYOR”

Sigara kullanımını ve sigaraya başlamayı belirleyen temel faktörlerin sosyoekonomik nitelikli olduğu vurgulanan açıklamada; “Yoksulluğun, gelir ve eğitim düzeyinin düşük olmasının sigara kullanımını belirlediğini gösteren pek çok araştırma vardır. Sigara bağımlılığı kapitalist düzenin yarattığı bir sorundur. AKP işsizliği, yoksulluğu, gelecek belirsizliğini artıran, halk sınıfları için hayatı anlamsızlaştıran ekonomik politikalar uyguladığı için, dünyanın en katı yasalarını yürürlüğe koysa da tütünle mücadelede başarısız olmaktadır. Tütün ve sigara konusunda AKP’nin yaptıkları tam anlamıyla bir şov ve başarısızlık öyküsüdür. Öte yandan Türkiye artık, bireye odaklanmış, tütün kullanımını yasaklamaya, cezalandırmaya ve yüksek vergilerle sigara fiyatlarını artırmaya dayalı DSÖ stratejilerinin de etkisizliğini kanıtlayan iyi bir örnektir” denildi. (HABER MERKEZİ)