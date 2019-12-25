Ankara’da “Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi”

TMMOB’a bağlı Maden Mühendisleri Odası (MMO), kuruluşlarının 65. yılında “Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi” düzenledi. Sergi, 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında Metro Sanat Galesi’nde yer alacak.

Maden Mühendisleri Odası (MMO) 65. Kuruluş yıldönümünde, ödüllü fotoğrafların da içinde yer aldığı 67 fotoğrafı sergiliyor. Fotoğraflarda insan ve yaşam perspektifi ile doğa ve çevre duyarlılığı göz önünde bulundurulurken Birincilik Ödülü’nü, “Madenci ve Kızı” ile Kahraman Bekçili. İkincilik Ödülü’nü “Madene Giriş” ile İbrahim Aysundu. Üçüncülük Ödülü’nü “Kabir” ile Ahmet Öktem Arınç aldı. Başarı Ödülleri ise “Yağmur” ile Ebru Sargın Koca’ya, “Yağmur” ile Mehmet Uluyurt’a, “Traverten Bloklar ve Madenci” ile Tolga Ulutaş’a. Üye Tercih Ödülü ise “Her Şeye Rağmen 2” ile Oğuzhan Aslan’a gitti. Madencilik faliyetlerinin yansıtıldığı fotoğraflar “Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi” ile bir araya getirilerek 21-26 Aralık tarihleri arasında Ankara Sanat Galerisi’nde (Metro Kızılay İstasyonu), Ankaralılarla buluşuyor. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Kahraman Bekçili | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

Fotoğraf: İbrahim Aysundu | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

Fotoğraf: Ahmet Öktem Arıç | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

Fotoğraf: Tolga Ulutaş | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

Fotoğraf: Mehmet Uluyurt | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

Fotoğraf: Ebru Sargın Koca | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi

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