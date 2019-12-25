İsveç, IŞİD’le ilişkisi olmakla suçlanan okulun ruhsatı iptal edildi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te Okul Müfettişliği, IŞİD’le ilişkisi olmakla suçladığı Göteborg ilinde kurulu Safir Okulu’nun ruhsatını iptal etti.

Daha önceki adı Vetenskapskolan (Bilim Okulu) olan Safir Okulu, IŞİD’le ilişkisi bulunan kişilerin kurduğu bir okul olmakla, Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında yer aldıktan sonra İsveç’e dönüş yapanları öğretmen olarak çalıştırmakla suçlanıyordu.

Okul Müfettişliği, yaptığı incelemelerde ehli olmayanların öğretmen olarak çalıştırıldığını, öğrencilere sadece Selefi inancının öğretildiğini, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutularak ayrımcılık yapıldığını belirlemişti.

OKUL MÜDÜRÜ IŞİD’E ELEMAN KAZANDIRMAKLA SUÇLANMIŞTI

Okulun Müdürü Abdel-Nasser El Nadi, IŞİD’e eleman kazandırmakla suçlanmış, Göteborg ilinden IŞİD saflarına katılımın yoğun olmasında rolü olduğu belirtilmişti.

El Nadi, bu yılın mayıs ayında ülke güvenliğine tehdit oluşturduğu suçlamasıyla sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmıştı.

Tüm bu gelişmelerden sonra okulun adı Safir olarak değiştirilmiş ve yeni oluşturulan yönetime El Nadi’nin yakın akrabaları getirilmişti.

Okulun ruhsatının iptali dolayısıyla İsveç Haber Ajansı TT’ye açıklama yapan Okul Müfettişliği hukukçusu Johan Kylenfelt, yaptıkları incelemelerin okulun eski sahibinin hala okulun çalışmaları üzerinde etkisi bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

"ÖĞRENCİLERİN RADİKALLEŞME RİSKİ VAR"

İsveç Güvenlik Polisi’nin (Säpo) okulun hala eski sahibi tarafından yönetildiği ve yeni sahibinin El Nadi’nin mutemetliği görevini üstlendiği değerlendirmesi yaptığını ve bundan dolayı da okulda öğrenim gören öğrencilerin “radikalleşme ve şiddeti savunan terör örgütleri saflarına katılma” riski olduğunu belirtti.

Yeni okul yönetimi, ruhsatın iptalinin kaldırılması için İdare Mahkemesine başvurdu. Başvuruda El Nadi’nin okul yönetimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı, öğrencilerin radikalleştiklerine dair bir kanıt bulunmadığı öne sürülerek okul işletme izni iptalinin geçersiz sayılması istendi. Başvuruda ayrıca okulu satmak için pazarlıkların yapıldığı ve ruhsat iptal kararının satışı olumsuz etkileyeceği de belirtildi.

YENİ OKUL AÇILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Bu arada okulun yeni sahibinin Göteborg’da 2020 yılında bir ilk okul açılması için ruhsat talebi de reddedildi. Gerekçe olarak da okulun hala eski sahibiyle ilişkilerini sürdürmesi gösterildi.

350 öğrencinin eğitim gördüğü Safir Okulu 2013 yılından beri 223,7 milyon kron devlet yardımı aldı.

Okulda eğitim veren öğretmenlerinden dördünün Irak ve Suriye’de IŞİD saflarında yer aldıkları açığa çıkmıştı. Okul yönetiminin İsveç’in bazı yerleşim birimlerinde satın aldığı arazilerde okul ve cami inşa etme hazırlıkları yaptığı medyada yer almıştı.

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