Edirne'de bir yılda 123 bin mülteci engellendi

Edirne'de 2019'da yurt dışına geçmek isteyen 123 bin 377 mülteci engellendi. Geçen yıl 74 bin 824 bin mültecinin engellendiği kentte bu yıl sayı rekor seviyeye ulaştı.

İl göç idaresinin verilerine göre, Türkiye genelinde engellenen mülteci sayısı da 441 bin 532’ye ulaştı.

Edirne’de engellenen 123 bin 377 kişinin 33 bin 154'ü Pakistanlı, 26 bin 61'i kişiyle Afganistanlı, 11 bin 722'si Bangladeşli.

Yunanistan’a geçen mültecilerden bazıları ise bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından darbedilip, para ve eşyaları alındıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri itiliyor.

Demirören Haber Ajansının haberine göre, daha iyi yaşam koşulları için Afganistan’dan çıktığı umut yolculuğunda geçtiği Yunanistan’da yakalanan Kamalel Nezi (22), Yunan polislerinin kendisini darbederek zorla Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Yunan polislerinin üzerlerindeki paraları ve cep telefonlarını alarak bota bindirip Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye gönderdiğini anlatan Nezi, “Afganistan’dan Almanya’ya gitmek için Yunanistan’a geçtim ve orada beni yakaladılar. Beni bir kampa getirdiler. Burada çocukların da bulunduğu 35-40 kişilik bir grup halinde, cep telefonlarımızı, paralarımızı alıp bizi bota bindirip zorla Türkiye’ye ittiler. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz kalmıştı” dedi.

Engellenen mülteciler, güvenlik güçlerindeki soruşturmalarının ardından il göç idaresine getiriliyor. Mülteciler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderiliyor. (HABER MERKEZİ)

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