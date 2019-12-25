Statü hakkı tanınmayan mülteciler yeni yaptırımlarla karşı karşıya 

Mültecilerin geri gönderilmesine dair atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç defa üst üste yerine getirmeyen mültecilerin geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Dil sorunu olan ve hukuki destekten de yoksun olan mülteciler bu kararla birlikte daha da korunmasız bırakılıyor.

Mültecilerin temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlarından Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilecek.

Geçici koruma statüsündekiler için yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal, kültürel, mesleki, teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilecek. (HABER MERKEZİ)

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