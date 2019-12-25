AYM’den palalı saldırgan kararı: Polis gereken özeni göstermedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi direnişi sırasında Talimhane’de lokantası bulunan Sabri Çelebi’nin elindeki pala benzeri bir aletle eylemcilere saldırması sonucu yaralanan Gazeteci Ender Ergün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Gazeteci Ergün, “Göstericilere karşı bazı sivil kişilerin saldırılarına mani olunmamasından ötürü açılan tam yargı davasının reddi nedenleriyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasında bulunmuştu. Bianet’te yer alan habere göre başvuruyu karara bağlayan mahkeme, polisin Çelebi ile lokanta çalışanlarını engellemede yetersiz kaldığını tespit etti. Kararda, “Elinde kesici alet bulunan şahsın kolluk görevlilerinin arasından geçerek çevrede bulunan kişilere saldırdığı, kolluk görevlilerinin bu kişiyi yakalamak ve kontrol altına almak noktasında gerekli özeni göstermediği açıktır” denildi.

"KOLLUK KUVVETİ KONTROL ALTINA ALMADI"

Başvuruyu görüşen AYM, kararında polisin “Palalı” olarak bilinen kişi ve arkadaşlarının saldırısına ilişkin polisin tutumunu şöyle değerlendirdi: “Sivil kişilerin ani gelişen ve kısa bir sürede fiili saldırıda bulunduklarının söylenmesi zordur. Zira ellerinde kesici ve bereleyici aletlerle kalabalığın arasına dalan sivil kişilerin azımsanmayacak bir süre devam eden eylemleri söz konusudur. Bazı görüntülerde ise elinde kesici alet bulunan şahsın kolluk görevlilerinin arasından geçerek çevrede bulunan kişilere saldırdığı, kolluk görevlilerinin bu kişiyi yakalamak ve kontrol altına almak noktasında gerekli özeni göstermediği açıktır.”

GAZETECİYE MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme, polisin bu tutumuyla insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının koruma yükümlülüğü boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca, göstericilere ölçüsüz müdahale ile de gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Mahkeme ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderme kararı aldı. İhlal tespitinde bulunmanın Ergün’ün manevi zararını gidermeyeceğine karar veren mahkeme, 32 bin 500 TL manevi tazminata da hükmetti. (HABER MERKEZİ)