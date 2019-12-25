Bursa’da suya yüzde 15 zam "ihtiyaç sahiplerine su jesti" diye duyuruldu

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi suya yaptığı yüzde 15 zammı “Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine su jesti” olarak duyurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda alınan zam kararı 1 Ocak itibariyle geçerli olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zammı öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş 44 bin kişinin suyu yüzde 30 indirimli kullanacağını söylerek duyurmayı tercih ederken 3 milyona yakın insanın zamlı kullanacağı suyu yok saydı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: “Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Bursa’daki içme suyu fiyatları güncellendi. Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak. Toplantıda ayrıca, ‘BUSKİ’nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle’ içme suyu fiyatlarında da zorunlu olarak yüzde 15 oranında zam yapıldı. İndirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, içme suyundaki indirim kararının ‘Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre’ yapılacağını söyledi. (Bursa/EVRENSEL)

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