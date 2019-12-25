İran'da yeni protesto çağrıları üzerine internete kısıtlama getirildi

İran'da 15 Kasım'da benzin fiyatının 3 kat yükseltilmesinin ardından başlayan eylemler için yeniden çağrılar yapılırken bazı kentlerde internet erişimine kısıtlama getirildi. İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Elborz, Kürdistan, Zencan ve Şiraz eyaletlerinde internet bağlantısı sınırlandırıldı.

Sosyal medyada "5 Dey" (26 Aralık) etiketiyle, benzin zammı protestolarının 40. günü nedeniyle ülke genelinde eylem çağrıları yapılıyor.

Bu yöndeki çağrılar sürerken Tahran'da bazı operatörlerin kullanıcılarına yarın günün belli saatlerinde "teknik çalışma" gerekçesiyle internet bağlantısında kesintiye gidileceğini duyurması dikkati çekti.

Bu arada geçen ay yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kişilerden bazılarının aileleri de yarın anma töreni düzenleyeceklerini duyuruyor. Ancak Tahran yönetiminin güvenlik gerekçesiyle bu tür törenlere izin vermediği biliniyor.

İran halkı, 15 Kasım’da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti. Ülkenin birçok kentinde yapılan eylemlerde Uluslararası Af Örgütü tarafından açıklanan rakamlara göre en az 304 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

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