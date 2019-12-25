25 Aralık 2019 18:05

Davutoğlu, Erdoğan’ın Libya ile anlaşmasına destek verdi

Partisinin “başkanlık” ve “politika izleme" kurullarını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın Libya ile anlaşmasını doğru, Kanal İstanbul projesini ise yanlış buldu. 

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin tanıtım programında konuşuyor.

Fotoğraf: Metin AKTAS/AA

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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Parti Başkanlık Kurulu ve “gölge kabine” olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı. Ankara’da bir otelde açıklama yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Libya ile anlaşma konusunda destek verirken, Kanal İstanbul projesinin doğru olmadığını söyledi. 

    LİBYA ANLAŞMASINA DESTEK

    Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Politika İzleme Kurulu önümüzdeki hafta Kanal İstanbul ve kapsamlı bir ekonomik tahlil raporu ile 2019 yılının değerlendirmesi konularında raporlar açıklayacağız. Libya konusunda Doğu Akdeniz’de stratejik çalışmalar yapılırken bizler de görevdeydik. Doğu Akdeniz Türkiye’nin en önemli hayat alanıdır. Stratejik açıdan ihmal edilememesi gereken, çıkarlarımızın olduğu, gelecekte ülkemizin güvenliği ilgilendiren sadece askeri güvenliğini değil enerji güvenliğini de ilgilendiren bir karar” dedi. 

    “Dolayısıyla Libya ile yapılan anlaşma doğrudur” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye Akdeniz’in en uzun kıyısına sahiptir. Akdeniz ile ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz. Doğu Akdeniz’de özellikle Mısır’la ilişkilerimizin iyi olduğu 2012 yılında Türkiye-Mısır-Libya arasında Doğu Akdeniz bağlamında bir mutabakat sağlanmak üzereydi. Ancak Mısır’da gerçekleşen darbe sonrasında Türkiye ve Mısır arasındaki ilişki kötüleşince maalesef yapılamadı. Şimdi Türkiye ve Libya yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin ana kıta ülkesi olarak son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus Libya’nın uluslararası alanda tanınmış hükümeti ile çalışmalar yürütülürken, Libya’da da bir iç savaş sürüyor. İç savaşın seyrinin doğru takip edip Türkiye’yi bu iç savaşta ileride telafisi mümkün olmayacak askeri risklerin içine girmeksizin bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Türkiye soğukkanlı bir şekilde soruna yaklaşmalı. Atılacak askeri adımlar dikkatle atılmalı.” 

    "KANAL İSTANBUL" SORUN

    Davutoğlu, Kanal İstanbul tartışmaları için de şunları söyledi: “Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili kapsamlı bir raporu haftaya sizinle paylaşacağız. Kanal İstanbul gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı olarak Montrö’de doğurabileceği sıkıntıları devlet içi istişarelerde dikkat çekmiştik. Başbakanlığımız döneminde de Kanal İstanbul’la ilgili kanaatlerimizi özellikle ilgili kurumlarla stratejik çerçeve gerçekleştirdik. Burada ekolojik olarak çok ciddi sorunlar söz konusu. Diplomatik olarak Montrö’nün Türkiye’nin en önemli anlaşmalarından ve kazanımlarından biri olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu kazanımlara halel getirecek herhangi bir uygulamadan kaçınılmalıdır. Ekolojik fizibilite raporları dikkatle incelenmeli, Marmara Denizi’nin ekolojik özellikleri ve su havzaları tekrar gözden geçirilmeli. Başbakanlık görevindeyken aldığım raporlardan tatmin olmadığım için birçok alanda fizibilite yapılması konusunda talimat verdim. Çok ciddi kaygılarımız söz konusuydu.”

    Gelecek Partisi “başkanlık” ve “politika izleme" kurullarında yer alan isimler ise şöyle oldu 

    BAŞKANLIK KURULU 

    1. Siyasi İşler Başkanlığı ve Parti Sözcülüğü: Selim Temurci
    2. Teşkilat Başkanlığı: Nedim Yamalı
    3. Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı: Ayhan Sefer Üstün
    4. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: Selçuk Özdağ
    5. Politika İzleme Kurulu Koordinatörlüğü: Feridun Bilgin
    6. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı: Doğan Demir
    7. İletişim Başkanlığı: Neslihan Çevik
    8. Dış İlişkiler Başkanlığı: Ümit Yardım
    9. Sosyal Politikalar Başkanlığı: Feramuz Üstün
    10. Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı: Etiyen Mahcupyan
    11. İnsan Hakları Başkanlığı: Vahdettin İnce
    12. Parti İçi Eğitim Başkanlığı: Mehmet Ali Pulcu
    13. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı: Sema İlkin Ün
    14. Kadın Politikaları Başkanlığı: Habibe Çiftçioğlu Başar
    15. Gençlik Politikaları Başkanlığı: Mustafa Gözel
    16. İdari ve Mali İşler Başkanlığı: Abdullah Başçı
    17. Genel Sekreter: Şenol Gürşan

    POLİTİKA İZLEME KURULU 

    1. Adalet Politikaları Başkanlığı: Ali Aydın
    2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı: Seren Yıldız
    3. Çevre Şehircilik Politikaları Başkanlığı: Cuma İçten
    4. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı: Serkan Özcan
    5. İçişleri Politikaları Başkanlığı: Yeşim Karadağ
    6. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı: Yusuf Ziya Özcan
    7. Savunma Politikaları Başkanlığı: Salih Aynural
    8. Sağlık Politikaları Başkanlığı: Serpil Bulut
    9. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı: Ali Akmaz
    10. Ticaret Politikaları Başkanlığı: Mustafa Mente
    11. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı: Mustafa Öztürk (MA)

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