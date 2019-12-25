Dersim Belediyesinde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Dersim Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında belediye çalışanlarına yönelik sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Başkan Yardımcıları Canan Ay Doğan ve Ümit Kaya ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan ve sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılan sözleşmeye göre, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacak.

Sözleşmenin ardından konuşan Tüm Bel-Sen Dersim Şube Başkanı Mazlum Doğan, “Açlık sınırlarının, rakamların yükseldiği bu dönemde belediyemizde 44 kişiyle yapılan bu toplu sözleşme çok anlamlıdır. 2020-2021 yılını kapsayan bu sözleşmenin, birliğimize, dayanışmamıza, emeğimizin kutsallığına hizmet edeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

Sözleşmede yer alan maddeler şöyle:

Çalışan, birden çok eşli evlilik yapar ise sözleşmeden doğan haklardan faydalandırılmayacaktır. Çalışanların hizmet verdikleri alanda, halk ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ana dil ve yerel dillerde öğrenim görmelerine belediye olanak sağlar. Belediye yönetim ve çalışanlar, verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alır. Aralık ayında maaş ve temel haklar ile birlikte 1250 TL yılbaşı ikramiyesi ödenir. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Bayramı’nda 2000 TL net bayram ikramiyesi ödenir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayılır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayılır. Çalışanların alkol, kumar vb alışkanlıklar ile aile içi şiddet uyguladığı anlaşıldığı takdirde, sözleşmeden elde ettiği hak ve alacaklardan faydalandırılmayacaktır.

Dersim Belediyesi geçen ay da kadın çalışanlara regl izni verilmesiyle gündeme gelmişti. Kararı, Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu almıştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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