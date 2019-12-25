Gazeteci Rahmi Yıldırım, Hulusi Akar'a hakaret davasında beraat etti

Gazeteci Rahmi Yıldırım'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve Ankara Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davasından beraat kararı çıktı.

Gölbaşı Adliyesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Rahmi Yıldırım'ın kurucuları arasında yer aldığı Adam Der, TGS temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda izleyici katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı, gazeteci Rahmi Yıldırım'ın daha önceki duruşmada davanın düşmesi talebine karşı çıktı. “Ortada basılı bir yayın olmadığı, dava ortamda yayınlandığı için oluşmamıştır” talebine karşı çıkan Akar'ın avukatı, “Davanın düşmesi kararı verilemez. Dava konusu yazı aşağılayıcı bir üslupla kaleme alınmış, suç unsurları oluşmuş, kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Rahmi Yıldırım ise 92 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Yıldırım bir önceki duruşmada usule ilişkin savunma yaptığını hatırlatarak, davaya konu olan yazıyı bulan, sunan muhbirin ortaya çıkartılmasını istedi.

"BU BİR BASIN DAVASIDIR"

Müşteki avukatlarının bu davanın basın davası olmadığını iddia ettiklerini belirten Yıldırım, “Ama ben iddianamede gazeteci olarak geçiyorum. Ayrıca ben yıllarca Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yıllarca gazetecilik dersleri verdim. Dolayısıyla bu bir basun kanunu davasıdır. Ben sürekli basın kartı olan bir gazeteciyim. İddia makamı da bunun farkında” diye konuştu.

Yazısının başlığının “Genelkurmay Başkanına Çok Üzülüyorum!” olduğunu aktaran Yıldırım, bu başlığın hakaret sayılmasını eleştirdi. “Bu neye göre hakaret sayılmış bilemiyorum” dedi. Suç unsurları oluşmadığını belirten Yıldırım beraatini istedi.

Yıldırım'ın avukatı Hüseyin Özcan da 3 Şubat 2017'de yayınlanan bir yazı için 2 yıl sonra dava açılmasının kabul edilemez olduğunu, şikayet süresinin geçtiğini söyledi. Özcan davanın düşmesini talep etti. “Müvekkilimin yazdığı yazıda kişiliğe saldırı niteliğinde olabilecek bir bir sözcük yoktur. Bu yazı bırakın hakareti, kamu yararı olan bir yazıdır. İronik bir eleştiri yazısıdır. Suçun madddi ve manevi unsurlarrı oluşmamıştır” diyen Özcan beraat talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti gazeteci Rahmi Yıldırım'ın beraatine karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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