Eren SARAN

İzmir

İzmir Aliağa'da bulunan Yenişakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız “Doğalgaza kavuştuk ama altyapıyla ilgili diğer sıkıntılarımızın çözümü için bekliyoruz” dedi.

Aliağa’nın Yenişakran Mahallesi 2016 yılından bu yana beklediği doğalgaz sorununda çözüme kavuştu. Turistik bir belde olan ve Aliağalıların yaz kış yaşadıkları mahallede halk yıllardır yaşadıkları problemleri Mahalle Muhtarı Metin Yıldız aracılığıyla yetkililere iletmişti. Doğalgaz hatların döşenmesi için defalarca imza toplayan, basın açıklamaları düzenleyen mahalle halkı nihayet doğalgaza kavuştu. Mahallede etap etap planlanan kazı çalışmaları sonucunda 266 haneye doğalgaz bağlantısı ulaştırıldı.

‘ETAP ETAP ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

İzmir Gaz Genel Müdürlüğü tarafından Yenişakran Mahallesi’nde temmuz ayında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar sonucunda şu an birinci etapta yer alan evlere doğalgaz bağlantılarının gerçekleştirildiğini aktaran Yenişakran Mahalle Muhtarı Metin Yıldız “Yıllardır Yenişakran Mahallesi sakinlerinin taleplerini dile getiriyoruz. 2016 yılından bu yana mahallenin ısınma ihtiyacını karşılamaları için doğalgaza olan ihtiyacı hem yetkililere hem de siyasilere ilettik. Dilekçeler topladık, başvurular yaptık. Uzun süren bekleyişin ardından nihayet Yenişakran halkı bu sorunun çözümüne kavuştu. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, kalan etaplar da tamamlanacak” dedi.

‘KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANMALI’

Mahallenin diğer altyapı sorunlarının da öncelik verilerek çözülmesi gerektiğini hatırlatan Yıldız “en önemli bir diğer sorunumuz da kanalizasyonumuzun olmayışı, halen vidanjörler gelip gidiyor. Bu sorunun çözülmesi için Aliağa Belediyesiyle görüştük, vidanjör ücretlerinin düşürülmesini talep ettik. Mecliste görüşülüp hayata geçti. Ancak daha kalıcı bir çözüm için yetkili kurumların çalışmaları hızlandırması lazım. Şakran halkının, internet, elektrik ve kanalizasyon sıkıntıları var. Gediz Elektriğin hatları yer altına alması gerekiyor. Kışın burası rüzgarlı bir yer olduğu için çok sık arıza oluyor. İnternet hatları yok, gençler özellikle bu konuda talepkar. Ne kadar dilekçe verip, takip etsek de kurumlardan çözüm alamayabiliyoruz. Burada yaşayan halkın refah düzeyinin artması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için ben elimden geldiğince çabalıyorum, yetkililerin de bu çabalara karşılık vermesini istiyoruz” diye konuştu.