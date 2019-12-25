Kocaeli Derince'de asgari ücret imza kampanyasına ilgi yoğun oldu

Ebru YİĞİT

Merhaba Evrensel okurları...

Aralık ayı havaların soğumasıyla birlikte ücretlerin vergi dilimine girdiği, doğal gaz zammından dolayı evlerde soğuk rüzgarların estiği bir aydır. Bu sene havaların geç soğumasına rağmen harcanan doğalgaza karşılık ödenen yüksek faturaların fiyatında değişiklik olmadı, aksine artmaya devam etti. Bu da emekçilerin sıkıntılarını artırıyor. Haliyle asgari ücrete yapılacak zam da fazlasıyla konuşuluyor.

Aralık ayında aynı zamanda asgari ücret belirlendiğinden dolayı bizler de Emek Partisi Derince İlce Örgütü olarak işçi işe geliş gidiş güzergahlarında, işçi servislerinin kavşak noktası olan Derince geçidinde “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeye çıkarılsın, vergide adalet sağlansın” talebi ile imza stantları açtık.

Genelde stantların yanından geçen herkesin kayıtsız kalmadığı, bildirimizi aldığı bir tabloyla karşılaştık. Bununla birlikte “İmza verir misiniz?” diye sorduğumuzda tereddütsüz “İmza veririm” diyenler aynı zamanda iktidarın politikalarına veryansın ederek imzalarını attı.

Stant zamanları işçilerin vardiya giriş çıkışlarına denk geldiği için birçok fabrika işçisi imza atmasına rağmen imza föyüne fabrikasının ismini yazmadı. Bu işçilerin telefon numaralarını yazmaları ise genel bir eğilimdi. EYT’li işçiler föye imza atarken meslek kısmına EYT’li olduklarını özellikle yazdı. Kadınlar imza vermeye en az tereddütle yaklaşanlardı diyebiliriz. Asgari ücret deyince "geçinemiyoruz" diyen birçok kadın imza verdi.

İşsizlikle baş etmeye çalışan ya da günlük işlere giden işçiler sık sık uzun sohbetler edip bir değişim ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Önce bildiriyi alıp okuyan, sonra geri gelip imza atmak istediğini söyleyen liseli öğrenciler de memleketin geleceğine dair kaygılarının olduğunu dile getirdi.

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