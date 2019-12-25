Şeker pancarında kota ve özelleştirme Meclis gündeminde

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, şeker üreticisinin durumunu gündeme getirdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları’nın bünyesinde bulunan 25 şeker fabrikasından 14’ünün özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarıldığını ve bunlardan 10 tanesinin (Afyon, Turhal, Çorum, Bor, Kırşehir, Elbistan, Erzurum, Erzincan, Muş ve Alpullu Şeker Fabrikaları) geçtiğimiz yılın nisan ayında satıldığını hatırlatan Peköz, fabrikalar satılırken, Türkiye'nin şeker ithalatının da arttığına, şeker pancarı üretimine kotanın da sürdüğüne dikkat çekti.

“Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile pancar üreticisi, şeker tüketicisi, fabrika çalışanları, yöre halkı-esnaf, hayvancılık sektörü, alkol ve maya üreticileri ekonomik olarak zor günler yaşamaktadır” diyen Peköz, birçok üreticinin de yaşadığı şu örneği verdi; “Yozgat’ta çiftçilik yapan Ali İhsan Yılmaz, şeker fabrikası 800 ton şeker pancarını almayınca ürünü tarlada çürümüş ve 12 bin TL’lik kredisini ödeyemediği için 25 gün cezaevinde kalmıştır.”

PAKDEMİRLİ'DEN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Peköz bu veriler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucu kaç şeker fabrikası çalışanı işsiz kalmıştır?

Özelleştirme sonucu kaç çiftçi borçlarını ödeyemediği için cezaevine girmiş, kaç çiftçiye haciz uygulanmıştır?

Özelleştirmeden önce pancar üreticisi, fabrika çalışanları gibi özelleştirmeden etkilenebilecek kişilerin yaşayacağı ekonomik zorluklar ile ilgili bir planlama yapılmış mıdır?

Özelleştirme sonucu ekonomik zorluk yaşayan şeker pancarı üreticileri ile ilgili bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

Şeker pancarı üretimine kota uygulanmasının sebebi nedir?

Son 5 yılda şeker pancarı üretimi düşüşünün yıllara göre dağılımı nasıldır?

Şeker pancarı üretimi neden düşmüştür? Üretim düşüşünü engellemek için yaptığınız bir çalışma var mıdır?

Şeker pancarı fiyatını belirlerken hangi kriterler dikkate alınmaktadır? Üretim kooperatifleri ile görüşme yapılmakta mıdır?

Türkiye son 5 yılda ne kadar şeker pancarı ithalatı yapmıştır? İthalatın yapıldığı ülkeler ve ithalat miktarlarının yıl bazında dağılımı nasıldır?

İthal edilen şeker pancarı hangi sektörlerde, ne amaçla kullanılmaktadır? (Ankara/EVRENSEL)

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