25 Aralık 2019 15:42

Yüzsüzlüğün bu kadarı: Zeytinleri asitle kurutan JES'çiler bir de fidan dağıttı

Aydın'da yüzlerce zeytin ve inciri kurutan JES şirketleri fidan dağıttı. Değirmendereli köylüler şirketlerin yaptığını "yüzsüzlük" olarak niteledi.
zeyin ve incirleri kurutan JES şirketinin fidan dağıtımı

Fotoğraflar: AYÇEM

Özer AKDEMİR

Aydın Kuyucak'ta yüzlerce zeytin ve incir ağacının kurumasına yol açan JES şirketi, geçtiğimiz günlerde Pamukören'de zeytin ve incir fidanı dağıttı. JES'ten çıkan akışkanları derelere boşaltarak yüzlerce zeytin ve inciri kurutan şirketin bu hamlesi, köylülerin tepkisine neden oldu.

"YÜZSÜZLÜK"

Çelikler A.Ş adlı JES şirketine en sert tepki, tüm itirazlarına ve aylardır süren direnişlerine rağmen evlerinin 25-30 metre dibine JES kuyusu açılmak istenen Değirmenderelilerden geldi. Turcas adlı şirketin projesine karşı direnen Değirmendereliler, tarım arazilerinin ortasına açılan JES kuyusu için zeytinlerin kesildiğini ve diplerine asit döküldüğünü belirterek şirketlerin zeytin ve incir fidanı dağıtmasını "yüzsüzlük" olarak nitelediler.

TABELA ASARAK SUÇLARINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

JES şirketleri, bölgede işletme kenarına "dikkat, dere suyu sıcak ve yakıcıdır" tabelası asacak kadar pervasız davranıyor. Kurallara göre yer altından çektiği akışkanı elektrik üretiminin ardından geri basması gereken şirket, bunu yapmayıp sıcak akışkanı derelere verdiğini astığı tabela ile bir anlamda itiraf edip kendini ele vermişti.

2018 yılında Pamukören kent merkezinde yer alan Çelikler Holding şirketine ait JES'te boru patlaması sonrası 1500 kadar incir ve zeytin ağacı kurumuştu. Şirketin, Kayran Nehri'ne bıraktığı akışkan, çay suyunu kirletirken çiftçiler birçok ağır metal ve radyoaktif zehir taşıyan bu suyu, içindekileri bilmeden sulamada kullanmışlardı. Zehirli sular nedeniyle yüzlerce incir ve zeytin kurumuştu.

JES'ÇİLERİN DERNEĞİNE GÖRE İNCİRE VE ZEYTİNE FAYDALI!

Jeotermal firmaları, JES'lerin tarıma ve suya zararlarını hep inkar etmeyi yeğliyorlar. Hatta JES şirketleri tarafından kurulan JESDER, jeotermallerin incir ve zeytin üretimine faydası olduğunu bile ileri sürüyor!

Geçtiğimiz günlerde Pamukören'de Çelikler jeotermal şirketinin tarıma destek verdiğini göstermek adına halka incir ve zeytin ağaçları dağıtmasına köylüler ve Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) tepki gösterdi. AYÇEM konuya dair yaptığı açıklamada JES şirketinin adeta "İncir ve zeytin ağaçlarını kurutuyorum ama zeytin ve incir ağaçlarını da halka dağıtıyorum" dediğini belirterek, bu fidanları alan vatandaşları da "katiline aşık olmakla" eleştirdi.

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