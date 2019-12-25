CHP'li Karaca: Kanal İstanbul için 418 adet taşınmazın mera niteliği kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kanal İstanbul projesi ile ilgili bir skandalı daha ortaya çıkardı. Karaca, Kanal İstanbul’un ÇED raporunu incelediklerini, rapora göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, proje kapsamında 440 adet mera, yaylak, kışlak vasıflı taşınmazından 418 adet (13.437.022,67 m2) taşınmazın mera niteliğinin kaldırıldığını belirtti.

Biçer Karaca şunları söyledi:

"Mera Kanunu'nda 2016 yılında yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, afete dayanıklı yerleşim alanı oluşturulması amacıyla, Avrupa yakasında bulunan bazı mera, kışlak ve ortakların mera vasfını tek başına değiştirebilme yetkisi verilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu yetkisini kanuna aykırı olarak, afete dayanaklı yerleşim alanı yapmak amacıyla değil, Kanal İstanbul projesi için kullanmıştır. Mera Kanununa göre, bir taşınmazın mera niteliği, ancak ve ancak afet riskine karşı dayanaklı yerleşim alanlarının oluşturulması amacıyla kaldırılabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı keyfi olarak bu yetkisini, bir yıkım projesi olan Kanal İstanbul için kötüye kullanmaktadır"

BAKANLIK KENDİ YETKİLERİNİ AŞARAK İŞLEM YAPIYOR

"Kanal İstanbul için hukuk yok sayılıyor" diyen Biçer Karaca, "Afet riski adı altında çalışma yapılıp, depremi tetikleyecek Kanal İstanbul yapılmak isteniyor. Bakanlıklar kendi yetkilerini aşarak işlem yapıyorlar, kamuya karşı sorumluluklarını yok sayıyorlar. Kanal İstanbul’un daha yapım aşamasındaki bu usulsüzlükler projeye karşı çıkmamızı daha da haklı hale getiriyor. Her ne olursa olsun Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 418 adet (13.437.022,67 m2) taşınmazın, Kanal İstanbul projesi için mera niteliğini kaldırmıştı. Ancak, Mera Kanunu Ek Madde 1 ve 30.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu yetki; olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla kullanılabilir. (HABER MERKEZİ)

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