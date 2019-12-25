25 Aralık 2019 15:54

Cinsel saldırı sonrası katledilen Sibel Çelik katili hala iade edilmedi

İzmir Buca'da katledilen Sibel Çelik için açılan davada sanık Selman Y. tutuksuz yargılanmaya devam ederken Almanya’da yakalanan firari sanık Halil Y.'nin iadesi bekleniyor.

İzmir Buca'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürülen ve ardından cansız bedeni yakılan Sibel Çelik'in davanın 12'inci duruşması bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, Sibel Çelik'in ailesi ve taraf avukatı Sibel Önder katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Selman Y. de hazır bulundu.

Sanık Selman Y.'nin tutuklanma talebi yine reddedilirken, kırmızı bültenle Almanya'dan getirilme kararı olan sanık Halil Y.'nin işlemlerinin tamamlanmadığı ve duruşmaya getirilmediği için duruşma 18 Mart 2020 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katındaki yangının söndürülmesinin ardından Sibel Çelik'in cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.
Olayın ardından kayıplara karışan Çelik'in nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan kardeşi Selman Y. tahliye edilmişti. (İzmir/EVRENSEL)

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra yakılan Sibel Çelik davası ertelendi

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra yakılan Sibel Çelik davası ertelendi

Sibel Çelik davasında sanık tahliye edildi

Sibel Çelik davasında sanık tahliye edildi

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Cinsel saldırı sonrası katledilen Sibel Çelik katili hala iade edilmedi

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