25 Aralık 2019 15:13

Haber-Sen'den PTT işçilerine hakaret eden Yeni Şafak yazarına suç duyurusu

Gazeteci Mehmet Şeker "PTT Öküzlerini Neyle Besliyor?" başlıklı yazısı nedeniyle Ankara'da Yeni Şafak binası önünde protesto edildi. Haber-Sen, Şeker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Sen Ankara üyeleri

Fotoğraf: Evrensel

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    Haber-Sen, Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker’in "PTT Öküzlerini Neyle Besliyor?" başlıklı yazısını gazete önünde protesto ederek suç duyurusunda bulundu. Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, PTT emekçilerine hakaret etmek yerine 179 yıllık kurumun özelleştirilmesinin ve yapılan yolsuzlukların gündem edilmesi gerektiğini söyledi.

    Haber-Sen, PTT emekçilerine "PTT Öküzlerini Neyle Besliyor?" diye hakaret içeren yazısı nedeniyle Yeni Şafak yazarı hakkında suç duyusunda bulundu.

    Gazete önüne siyah çelenk bırakan Heber-Sen üyeleri, gazeteyi ve yazarını protesto etti. Burada konuşan Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker’in 20 Aralık 2019 tarihli "PTT Öküzlerini Neyle Besliyor?" yazısına atıfta bulunarak, "Bir gazeteci tarafından kargoların tesliminde gecikme yaşanmasının nedenleri araştırılarak yazı yazılması gerekirken, PTT çalışanlarına karşı basın-yayın yoluyla hakaret suçunu işlemiştir. Gönderilerin zamanında ulaşmamasının sebebi PTT emekçisi değildir. PTT emekçisi personel eksikliği ve iş yoğunluğuna rağmen büyük bir özveri ile çalışmaktadır" diye konuştu.

    "179 YILLIK KURUM YOLSUZLUKTAN GÖRÜNMEZ OLDU"

    Özdemir, Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker’in PTT aracılığıyla gönderdiği kargonun gecikme sebebinin 179 yıllık posta teşkilatının özelleştirilmesi ve personel rejiminde yapılan değişiklikler olduğunu söyledi. PTT’nin anonim şirkete dönüştürüldüğünü, iş güvencesinin esnetilip çalışma koşullarının ağırlaştırıldığını ifade eden Özdemir, "PTT yönetiminin acil personel alımına gitmesi gerekirken bu yapılmamış,  gönderilerde gecikmeler yaşanmış, PTT emekçisi ile yurttaşlar karşı karşıya getirilmiştir" dedi.

    Yeni Şafak yazarının ise durumu geçiştirmeden köşesinden özür yazısı yazması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Bir gazeteci, PTT onca hukuksuzluklar varken gönderi geç teslim edildi diye hakaret edeceğine; yaz kış demeden çalışan posta dağıtıcılarının resen emekli edilerek gasp edilen yıpranma ücretleriyle ilgili köşe yazısı yazmalı. Kurumun Varlık Fonuna devrinden sonra 1.5 milyar dolar nereye gitti, bunları sorgulamalı. Sınavsız  atanan müdürler, emek sömürüsü, yüksek fiyatlarla kiralanan mobil taşıtlar, PTT'ye alınan para sayma makineleri, kiralanan deniz taşıtları ve koku makinelerini sorgulamalı" diye konuştu.

    KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de katıldığı açıklamanın ardından Mehmet Şeker hakkında suç duyusunda bulunuldu.

    Not: Yeni Şafak gazetesinde 20 Aralık 2019’da yayımlanan köşe yazısı, daha sonra gazetenin internet adresinden kaldırıldı.

    Haber Sen Ankara üyeleri

    Fotoğraf: Evrensel

    (Ankara/EVRENSEL)

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