Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı
Kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi madende mahsur kaldı.
Tahlisiye ekibi mahsur kalan işçilere ulaşmak için kaçak ocağa girdi. | Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı.
Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan 51 yaşındaki Bahri Yeniay isimli işçi ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Ocakta mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi. (Zonguldak/DHA)
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