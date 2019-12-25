Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı

Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün ne derse desin bu bir kent suçu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün’ün TOGO Kuleleri sadece bir nokta. Birçok yer var burada; iktidarın, Gökçek döneminin kentsel rant politikasının bir ürünü.