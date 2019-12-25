Kayapınar Belediyesine atanan kayyum alkışlı protestoya katılan 6 işçiyi işten attı

Kayapınar Belediye Eş Başkanı Keziban Yılmaz’ın gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmasını alkışla protesto eden 6 işçi, kayyum tarafından görüntüleri izlettirildikten sonra işten çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek, evine yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Ekim’de görevinden uzaklaştırılmıştı. Yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç kayyum olarak atandı.

31 Mart seçimlerinden sonra kalkan belediyenin etrafındaki polis ablukası, kayyumla birlikte yeniden geri dönerken, kayyum atandığı gün belediye binasına polisle yaşadıkları tartışmanın ardından ancak girebilen belediye çalışanları, gözaltındaki eş başkanları Yılmaz’ın görevinden uzaklaştırılmasını alkış tutup, "Direne direne kazanacağız" sloganı atarak protesto etmişti.

PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

MA’da yer alan habere göre, bu eylemde yer alan Nazan İpek, Tarık Çavlı, Yüksel Önsal, Ömer Ayan, Melek Demir ve Sonay Altun adlı belediye işçileri, kayyumun Özel Kalem Müdürü Cihat Kayhan tarafından çağrılıp, protesto görüntüsü izlettirildikten sonra işlerine son verildi. Kayapınar Belediyesi Eski İmar Müdürü Songül Şahin ise açığa alındı.

6 belediye işçisinin işten çıkarılması Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) "29" koduyla, yani "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih" gerekçesiyle iletildi.

"1 AY MOBBİNGE MARUZ KALDIM"

Nazan İpek | Fotoğraf: MA

Bu işçilerden biri olan belediyenin 10 yıllık çalışanı Nazan İpek, kayyumun görevine başlamasıyla çalıştığı Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde çalıştırılamaz hale getirildiğini ve bir ay boyunca kendisine mobbing uygulandığını belirterek şunları söyledi:

"Basın ve Halkla İlişkilerde görevliydim ama beni hemen yerimden aldılar. ‘Sen burada oturamazsın’ dediler. Bir hafta boyunca oturacak yerim yoktu. Orada ortalık yerde dolaşıyordum. Daha sonra beni çağırıp, elime bir kağıt verdiler. ‘Kurum içinde temizlikte görevlendirilmişsin, alt kattaki 23 odayı temizleyeceksin’ dediler. Sabahları 23 odayı temizliyordum. Bir çay bile içemiyordum. Ondan sonra başka kurumların temizliğini de bana yaptırdılar. İnşaat halindeki kurumlara gidip temizlik yapıyordum. 1 ay boyunca belediyede bana mobbing uygulandı"

DAVA AÇTI

28 Kasım’da kayyum Ünal Koç’un makam odasına çağrılan İpek’in, Özel Kalem Müdürü Cihat Kayhan tarafından alkış çaldığı protestonun videosu izletildikten sonra işine son verildi. Kirada oturup, annesine bakmakla yükümlü olması nedeniyle işten çıkarılması sonrası zor günler yaşadığını ifade eden İpek, insanların ekmekle terbiye edilemeyeceğini ifade ederek işten çıkarılmasına ilişkin mahkemeye başvurduğunu ve yargı sürecinin halen devam ettiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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