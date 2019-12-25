EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale’ye 2 yıl 11 ay ceza

Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi Mustafa Taşkale’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taşkale’ye toplantı, gösteri yürüyüşünden ve yaptığı konuşmadan 2 yıl 11 ay ceza verdi. Av. Barış Yıldırım, kararın ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.

Dersim’de 17 Kasım 2016 tarihinde aralarında Dersim Belediyesi eş başkanları ve kamu emekçilerinin de bulunduğu 11 kişiye yönelik yapılan ev baskınıyla gözaltına alınan EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Taşkale, çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edilmişti.

Davanın 16’ncı duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Taşkale’ye toplantı ve gösteri yürüyüşünden 1 yıl 3 ay, Sakine Cansız’ın ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmadan dolayı da 1 yıl 8 ay ceza verdi.

‘KARAR İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI’

Duruşma sonrası Evrensel’e konuşan Taşkale’nin Avukatı Barış Yıldırım, “AİHM ve Anayasa Mahkemesinin 2019 yılında açıklanan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kararına aykırı bir karar alınmıştır. Müvekkilim tamamen siyasi partiler kanunu çerçevesinde anayasal ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Avrupa Konseyinin 47 üye ülkeleri arasında AİHM’nin en fazla ihlal kararı verdiği ülke Türkiye’dir. Yine konseyin danışma organı durumundaki Venedik komisyonu da ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkının sürekli olarak ihlalinin Avrupa Konseyinin statüsüyle bağdaşmadığını belirtmektedir” dedi.

İTİRAZ EDİLECEK

Taşkale’nin toplamada 2 yıl 11 ay aldığı cezaya itiraz edeceklerini söyleyen Yıldırım, “Bu yanlış kararın bozulması için biz, önce istinaf mahkemesine başvurup, daha sonra gidilmesi gereken tüm yasal yolları kullanarak bu yanlış kararın bozulması için çaba sarf edeceğiz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)