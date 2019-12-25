CHP'li Ömer Fethi Gürer: "Vatandaş pazardan eli boş dönüyor"

AKP iktidarının "enflasyon düştü" açıklamalarını, pazar alışverişinden eli boş dönen yurttaşın durumu yalanlıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor pazarında yaptığı incelemede halkın elinin boş döndüğü tespitini yaptığını açıkladı.

Bor pazarındaki fiyatların neredeyse geçen yıl fiyatlarının iki katı olduğunu yerinde tespit eden Gürer, "Her evde bir işsiz var. Üniversite mezunu işsizlik iki milyonu aşmış durumda. Çarşı pazarda vatandaş gücüne göre sınırlı alım yapabiliyor. Kış sebzeleri olan; pırasa, ıspanak 5 liraya satılıyor. Patates ve soğanda bu yıl üretim arttığı için fiyat az da olsa durdu. Vatandaş pazar tezgahlarının önünden ya bakıp geçiyor ya da yarımşar kiloyu zor alabiliyor" dedi. Gürer, "Enflasyonun düştüğünü söyleyen iktidarın bakanları, asıl enflasyonu ve vatandaşın halini pazarlara inip görsünler" dedi.

Esnafın da dertli olduğunu, halkın alım ve gelir gücü düşünce doğal olarak talep daralmasının yaşandığını, bunun da esnafın satışını düşürdüğünü kaydeden Gürer, esnafın "bildiğimiz, yapabildiğimiz iş bu ama her yıl bir önceki yılı arattırıyor" diye dert yandıklarını aktardı.

TÜİK hesaplamalarının güvenirliliğini yitirdiğini, açıkladığı rakamların inandırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade eden Gürer, "TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331, orta statüdeki işlerde 2 bin 086, hafif statüdeki işlerde ise bin 940 TL olarak açıkladı, trajikomik bir durum. Ülke gerçeklerinden uzak ve inandırıcı olmayan bu saptamalar nasıl yapılabiliyor? Bu ücreti belirleyenlerin gelirini ve yaşam biçimlerini bir incelemek lazım. Bu ücretlerle gıda, giyim, kira, ısınma, aydınlanma, ulaşım ve eğitim giderleri belirlendiğinde, yoksulluk sınırı TÜİK’in açıkladığı rakamın üç katı çıkıyor. Yoksulluk yaygınlaşıp artıyor" değerlendirmesini yaptı. (Ankara/EVRENSEL)

TÜİK'e göre kasım ayı enflasyonu yüzde 10,56

"Daha ucuzunu bulmak için pazar pazar dolaşıyoruz"

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Pazar alışverişine çıkan yurttaşlar dertli: Poşetleri dolduramadan dönüyoruz

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