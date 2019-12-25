Evrensel Yazarı Yusuf Karataş'ın yurt dışı yasağı "ölçülü"ymüş

Evrensel Yazarı ve Emek Partisi MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkında açılan davanın 7’inci duruşması görüldü. Yurt dışı yasağının kaldırılmasını bir kez daha isteyen Karataş’a karşılık mahkeme yasağı "ölçülü" buldu. Bir sonraki duruşma 11 Mart 2020 tarihine ertelendi.

Evrensel Yazarı ve Emek Partisi MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkında katıldığı toplantılar gerekçe gösterilerek "terör örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 7. duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Karataş’ın avukatları ile TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ve gazeteciler katıldı.

"ADLİ KONTROL CEZAYA DÖNÜŞTÜ"

Duruşmada söz alan Karataş, "Evrensel Gazetesi Yazarı ve Emek Partisi MYK üyesiyim. DTK’nin faaliyetlerine partimi temsilen katıldım. O dönem hükümet yetkilileri de vardı. Şu an ise ben yargılanıyorum. Yurt dışı yasağım uzun zamandır sürüyor. Mesleğim gereği yurt dışına çıkmam gerekebiliyor. Adli kontrol bir cezaya dönüşmüş durumda. Adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Karataş’ın ardından söz alan Avukatı Diren Elif Vurgun ise yazılı savunmayı aynen tekrar ettiklerini belirterek, yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

YURT DIŞI YASAĞI YİNE KALDIRILMADI

Mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini "ölçülü" bularak talebin reddine ve Karataş’ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı 11 Mart 2020 saat 10.00’a erteledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Yazarımız Yusuf Karataş’ın adli kontrol kararı kaldırıldı

Yusuf Karataş hakim karşısına çıktı: Adli kontrol cezaya dönüştü

Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

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