Hekimoğlu dizisinden aşı karşıtlarına gönderme

Gözde TÜZER

İstanbul

Aşı karşıtlığının çokça tartışıldığı bugünlerde Hekimoğlu dizisi, aşı karşıtlığına gönderme yaptı.

Soner Yalçın'ın ilaç ve aşı karşıtı "Kara Kutu Yüzleşme Vakti" kitabının çıkmasıyla yeniden tartışmaya açılan aşı karşıtlığı, Kanal D’de yayımlanan "Hekimoğlu" dizinde ele alındı. 24 Aralık'ta yayımlanan bölümde Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteri, genç bir basketbol oyuncusu olan Deniz’in hastalığını teşhis etmeye çalıştı. Teşhiste Deniz’in annesinin çocukluğunda kızamık aşısı olmadığı, bu sebeple Deniz’in de ciddi bir hastalık geçirdiği anlaşıldı.

"HELVASINI YERSİNİZ BEBEĞİNİZİN"

Başka bir sahnede ise bebeği hastalanan bir anne "Çok uluslu ilaç firmaları ceplerini doldurmak için işe yarayacağını düşünmemizi istiyorlar. Ama bence hepsi koca bir yalandan ibaret" diyor. Hekimoğlu ise şöyle cevaplıyor:

"Aşı yaptırmamaya devam ederseniz yakında helvasını yersiniz bebeğinizin. Anne sütündeki antikorlar bebeği sadece ilk 6 ay için korur. İşte o büyük ilaç firmaları tam da bu yüzden sizi kazıklamaya çalışıyor. Siz onları haksız çıkarmak için böyle devam edin. Sizin gibi aşı yaptırmak yerine bebeğinin ölmesini seyredecek birkaç yüz aile daha bulursanız acayip ses getirirsiniz. Haberlere bile çıkarsınız. Bitirirsiniz ilaç endüstrisini"

TÜRKİYE’DE 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AŞISIZ

Bilim insanları, bilimsel verilerle aşının ne kadar önemli ve hayati olduğunu ortaya koysa da bugün 20 binden fazla çocuk aşısız. Aileler "Aşıların içinde alüminyum var", "Alzheimer tehlikesi olabilir", "Aşıda domuz ürünü var" gibi bilimsel olmayan gerekçelerle çocuklarını aşılatmıyor. Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı bu konuda harekete geçse de değişen çok bir şey olmadı. Ancak bu durum sadece Türkiye ile sınırlı değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından açıklanan 2018 verilerine göre, tüm dünyada 20 milyon çocuk hayat kurtarıcı nitelikte olan kızamık, difteri ve tetanos aşılarını kaçırmış durumda.

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Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor

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