25 Aralık 2019 11:02

İran sınırında bir mülteci daha donarak yaşamını yitirdi

İran sınırında donarak öldüğü belirlenen Nijeryalı erkek bir mülteciye ait cansız beden bulundu.

İran sınırı

Fotoğraf: MA

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    Başkale'nin İran sınırında donarak öldüğü belirlenen Nijeryalı erkek bir mülteciye ait cansız beden bulundu.

    Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi'ndeki Yiğit Dağı eteğinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında bulunduğu belirtilen cansız bedenin 25 yaşlarında Nijeryalı bir mülteciye ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, mültecinin soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, daha sonra otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi.

    Dün aynı bölgede donarak öldüğü belirtilen bir mülteciye ait başka bir cenaze daha bulunmuştu. (Van/MA)

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