Hristiyan yurttaşlar Noel'i kutladı

Hristiyanlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli kentlerinde İsa Peygamber'in doğum gününü kutladı, Noel ayini düzenledi. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hristiyan aleminde İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul ediliyor ve Noel olarak kutlanıyor.

BEYOĞLU'DA NOEL AYİNİ

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul Beyoğlu'da Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE NOEL KUTLANDI

Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenler, mezunlar ve velilerin oluşturduğu grup, İstiklal Caddesi'ne ellerinde hediyelerle yürüdü.

Akordeon eşliğinde Rumca, Yunanca ve Türkçe şarkılarla kutlanan Noel etkinliğinde, çörek ve hediyeler dağıtıldı. Noel Baba kıyafetli kişilerin de yer aldığı gruba, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kutlamalar Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde sona erdi.

HATAY'DA ORTODOKS KİLİSELERİNDE NOEL AYİNİ YAPILDI

Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. İskenderun Ortodoks Kilisesin'deki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini istedi.

Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mumlar yakılarak dua edildi. Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.

Rahip Doğum, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.

MERSİN'DE KATOLİK KİLİSESİ'NDE AYİN

Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, rahip Francis Dondu yönetti.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı. (HABER MERKEZİ)

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