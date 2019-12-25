Küçük Şeyler filmi Gebze de gösterim yaptı

Birçok sinemada gösteriminin kısıtlanması ve yer bulmaması üzerine Küçük Şeyler filmi yönetmeni ve oyuncuları dayanışma çağrısı yapmıştı.

Gebze'de Eğitim Sen Gebze Şubesi öncülüğünde gösterimi Küçük Şeyler filminin gösterimi yapıldı. Filmin ardından Kıvanç Sezer ve oyuncu Başak Özcan seyircilerden gelen soruları yanıtladı. (Gebze/EVRENSEL)