CHP’li Levent Gök: Şiddet gören kadından korunma için ücret talep ediliyor mu?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, tedbir talep eden şiddete uğramış kadınlardan korunma, barınma ihtiyacı ve psikolojik destek için ücret talep edildiği yönündeki iddiaları Meclis gündemine getirdi.

Şiddet gören kadınların korunmasını amaçlayan 6284 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında yaşanan aksaklıkların kadına yönelik şiddet olgusunu büyüttüğünü belirten Gök; “Özellikle eşi veya boşandığı eşi tarafından şiddete maruz kalan kadınlar şiddet ve tehdit gördüğü süreçte yalnızlaşmakta, süreç sonrasında ihtiyaç duydukları destekleri alamamaktadır. Sözü geçen Kanun hükümlerine göre tedbir talep eden şiddete uğramış kadının korunma, barınma ihtiyacı, maddi ve psikolojik destek için hiçbir masraf ödemek zorunda olmamasına rağmen kadınların taleplerine karşılık ücret istendiğine yönelik iddialar süregelmekte, kadın cinayetlerinin önü kesilememektedir” dedi.

GÖK’ÜN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

2002 – 2012 döneminde şiddete maruz kaldığı için resmi kurum, kuruluş ve ilgili devlet memurlarına başvuruda bulunan kadın sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?

2002 – 2012 döneminde şiddete maruz kaldığı için resmi kurum, kuruluş ve ilgili devlet memurlarına başvuruda bulunan kaç kadından verilecek destek karşılığı ücret talep edilmiştir? Yıllık temelde açıklar mısınız?

2002 – 2012 döneminde şiddete maruz kaldığı için resmi kurum, kuruluş ve ilgili devlet memurlarından destek talep ettikten sonra öldürülen kadınların sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?

2012 – 2019 döneminde 6284 sayılı Kanun kapsamına giren hususlar çerçevesinde destek talep eden kadınların sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?

2012 – 2019 döneminde 6284 sayılı Kanun kapsamına giren hususlar çerçevesinde destek talep ettikten sonra öldürülen kadınların sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?

2012 – 2019 döneminde şiddete maruz kaldığı için resmi kurum, kuruluş ve ilgili devlet memurlarına başvuruda bulunan kaç kadından verilecek destek karşılığı ücret talep edilmiştir? Yıllık temelde açıklar mısınız?

2012 – 2019 döneminde şiddete maruz kaldığı için resmi kurum, kuruluş ve ilgili devlet memurlarına başvuruda bulunan kadınlardan verilen destekler karşılığı alınan ücretleri yıllık temelde açıklar mısınız?

(HABER MERKEZİ)

Türkiye’de son 11 yılda 2 bin 720 kadın katledildi

324 günde 302 kadın öldürüldü, 532 kadın şiddet gördü

Dünyada kadına yönelik şiddet atlası

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