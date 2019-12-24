CHP’li Gürsel Tekin: Prim borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için tanınan sürenin 31 Aralık 2019 tarihinde dolacağını hatırlatarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tekin açıklamasında, "Yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde prim borcu bulunanlar yıl başından itibaren sağlık hizmeti alamayacak. En son 29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni bir karar alınmadığı veya kanun değişikliği yapılmadığı takdirde, prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular ile herhangi bir işte çalışmayıp GSS primine tabi olanlar, prim borçları varsa yeni yıldan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar" dedi.

Tekin açıklamasına şöyle devam etti:"

Yandaş şirketleri kurtarma derdine düşen ve gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan iktidar, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle (SGK’ya) prim borcunu ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı yine unutmuş durumda. Seçimlere 2 gün kala yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar faydalanacaklar. Peki, daha sonraki tarihlerde durum ne olacak? Kimse bilmiyor.. Böyle sosyal devlet olur mu? ülkemize gelen ve geçici kimlik çıkaran misafirlere bile uygulanan koşulsuz ve ücretsiz sağlık hizmeti kendi vatandaşına uygulanmıyor. Acilen bir düzenleme yapılarak, koşulsuz ve şartsız olarak; çalışmayan, geliri olmayan tüm yurttaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti verilmesinin önü açılmalıdır." (HABER MERKEZİ)

SGK açığını hastalara ödetiyor

SGK, yüzde 90 engelli çocuk için sigorta prim borcu istedi

Reklam