Protestoların sürdüğü Hindistan’da hükümet partisi, eyalet seçimlerini kaybetti

Hindistan’ın doğusundaki Carkhand eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Narendra Modi liderliğindeki sağcı ve Hindu milliyetçisi Halk Partisi (BJP), hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı.

Hindistan Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara göre, eyalette ipi göğüsleyen taraf, aralarında muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) de bulunduğu Carkhand Kurtuluş Cephesi (JMM) öncülüğündeki üçlü ittifak oldu. Kasım ayının 30’unda başlayan ve 20 Aralık’ta tamamlanan seçimlerde JMM 30, INC 16 ve Ulusal Halk Partisi (RJD) bir sandalye elde etti. Bu kapsamda üç partiden oluşan ittifak, toplam 47 sandalye kazanarak hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağladı. BJP ve Tüm Carkhand Öğrenci Birliği (AJSU) ise 27 sandalye elde edebildi. BJP’nin sandalye sayısı bir önceki seçime göre 12 azalarak 25’e düştü.

BJP’NİN KAYBETTİĞİ BEŞİNCİ EYALET

Anadolu Ajansının haberine göre Carkhand, BJP’nin son bir yıl içerisinde Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh ve Maharaştra’dan sonra kaybettiği beşinci, mayıs ayında ikinci kez iktidara geldikten sonra kaybettiği ikinci eyalet oldu. Başbakan Narendra Modi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, JMM Lideri Hemant Soren’i ve üçlü ittifakı tebrik etti.

INC’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Sonya Gandi’nin, Carkhand halkını tebrik ettiği bildirildi. Açıklamada, Gandi’nin, “Bu yetkiyle insanlar BJP’nin toplumu kast ve dini hatlara bölme çabalarını yendi” ifadesini kullandı.

Carkhand seçimleri her ne kadar yerel nitelikli olsa da sonuçlar son günlerde vatandaşlık yasasındaki değişikliğe karşı geniş çaplı protestolara sahne olan ülkede, Modi ve BJP’nin Hindu milliyetçisi politikalarına yönelik halk desteğinin azaldığının işareti olarak görülüyor.

Vatandaşlık Yasası’ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde polisle çıkan çatışmalarda şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, gösteriler sürüyor.

KİTLESEL EYLEMLER SÜRÜYOR

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası’na (CAA) karşı gösteriler devam ediyor. Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal’de Jadavpur Üniversitesindeki programa davet edilen Vali Jagdip Dankar, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Eyaletin başkenti Kalküta’da üniversite kampüsüne girdiği sırada aracı öğrenciler tarafından çevrilen vali, yaptığı açıklamalarda, yasayı destekleyen beyanat vermesi sebebiyle protesto edildi. Öğrenciler, “Dankar geri dön” yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji ise yasa karşıtı mitinglerine devam ediyor. Başkent Yeni Delhi’de, Mandi House bölgesinden parlamento yakınındaki Jantar Mantar Meydanı’na yürümek isteyen Jamia Millia Islamia Üniversitesi (JMI) öğrencilerine de polis izin vermedi. Uttar Pradeş eyaletinin Meerut kentinde protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere yola çıkan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Eski Genel Başkanı Rahul Gandi ile kardeşi ve INC’nin Genel Sekreteri Priyanka Gandi Vadra, şehrin girişinde polis yetkililerince durduruldu.

YASADA NE VAR?

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren 6 farklı inanç grubundan göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslüman kökenlileri bu kapsamın dışında tutan yasa 9 Aralık’tan bu yana protesto ediliyor. Kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. (DIŞ HABERLER)

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