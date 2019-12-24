Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.

Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) okullarda sağanak nedeniyle eğitim yarın da ara verilmişti.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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