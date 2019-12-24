AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararname’lerde (KHK) yer alan ilave tedbirler hakkında OHAL Komisyonu’na ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başvurusu üzerine konuyu görüşen AYM, OHAL İnceleme Komisyonu’nun görevlerini düzenleyen maddedeki, "...ilave tedbirler ile..." ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkeme’nin iptal kararını, 7'ye karşı 8 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi. Maddede kamu görevinden, meslekten ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacağı belirtiliyor.

İptal kararıyla, KHK'lilere "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerin alınması nedeniyle OHAL Komisyonu’na başvuru yapmalarının önü açıldı. (HABER MERKEZİ)

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