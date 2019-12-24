Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bakırköy’de aynı zamanda profesyonel dansçı olan Lise Öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Baran Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Baran Ç., "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi öğrencisi ve profesyonel dansçı Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

20 Aralık 2019 günü Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında okulun öğrencisi ve profesyonel dansçı olan Berhan Tamalan iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktığı sırada Baran Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.

"GÜVENLİK VAR AMA GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

Veliler ve mahalle halkı da okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine tepkili. Mahalleli Gülseren Özdemir, "Mademki böyle olaylar oluyor bir polis mutlaka burada görev alması gerekiyor. Günah bu çocuklara. Neden analar ağlasın, neden üzülsünler, neden çocuğun canı yansın?" dedi.

Gülizar Aydoğan da "Ben lisenin hemen bitişiğinde oturuyorum. Evimin camları okula bakıyor. Ara ara kavgalar duyuyorum. Bir grup arasında kavgalar olmuş bıçaklanma olmuş. Ama bir önlem yok. Güvenlik var ama giren çıkan belli değil. Okulun önünde polis görmüyorum. Orada polis olmuş olsa daha iyi olur hemen müdahale eder" diye konuştu.

Mehmet Çelenk ise "Eskiden okul açıldığı zaman buralarda polis vardı. Zaman içerisinde güvenlik kaldırıldı. Benim oğlum iki yıl önce buradan mezun oldu. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Değil kavga tartışma bile duymadık. Önlem alınırsa iyi olur" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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