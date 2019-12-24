24 Aralık 2019 18:37

Bakırköy'de lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Berhan Tamalan

Berhan Tamalan

    • Paylaş

    Bakırköy’de aynı zamanda profesyonel dansçı olan Lise Öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Baran Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Baran Ç., "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

    Bakırköy Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi öğrencisi ve profesyonel dansçı Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

    Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.  

    20 Aralık 2019 günü Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında okulun öğrencisi ve profesyonel dansçı olan Berhan Tamalan iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktığı sırada Baran Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.

    "GÜVENLİK VAR AMA GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

    Veliler ve mahalle halkı da okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine tepkili. Mahalleli Gülseren Özdemir, "Mademki böyle olaylar oluyor bir polis mutlaka burada görev alması gerekiyor. Günah bu çocuklara. Neden analar ağlasın, neden üzülsünler, neden çocuğun canı yansın?" dedi.

    Gülizar Aydoğan da "Ben lisenin hemen bitişiğinde oturuyorum. Evimin camları okula bakıyor. Ara ara kavgalar duyuyorum. Bir grup arasında kavgalar olmuş bıçaklanma olmuş. Ama bir önlem yok. Güvenlik var ama giren çıkan belli değil. Okulun önünde polis görmüyorum. Orada polis olmuş olsa daha iyi olur hemen müdahale eder" diye konuştu.

    Mehmet Çelenk ise "Eskiden okul açıldığı zaman buralarda polis vardı. Zaman içerisinde güvenlik kaldırıldı. Benim oğlum iki yıl önce buradan mezun oldu. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Değil kavga tartışma bile duymadık. Önlem alınırsa iyi olur" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ) 

    Liseli dansçı genci bıçaklayan ve serbest bırakılan zanlı yeniden adliyede

    Liseli dansçı genci bıçaklayan ve serbest bırakılan zanlı yeniden adliyede

     

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
    SONRAKİ HABER

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dersimliler iktidarınızın yaklaşımını çok iyi biliyor!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin ‘yerli-milli’ eğitimi ve beyin göçü…

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türkiye Kupası, Türkiye’nin kupası (mı?)

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bakü komünü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor
    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, savunmasında HDP'ye siyasi soykırım yapıldığını söyledi.

    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

    Adana'da sağanak nedeniyle Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek
    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek

    Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre KHK’liler, "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması" gibi ilave tedbirlerle ilgili OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek.

    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi
    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi

    İstanbul Kağıthane'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından ateşli silahla öldürülmek istendi. Öldürme girişiminde bulunan Yılmaz E. olay yerinden kaçtıktan sonra ölü olarak bulundu.

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu
    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'da konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi
    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcıya ifade verdi.

    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

    Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz
    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz

    KESK'in Mersin'de düzenlediği “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingine katılanlarla taleplerini konuştuk.

    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    GÜNCELLENDİ
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

    AİHM kararı ve tanık beyanlarına rağmen mahkeme, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı
    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusunun “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözleri hakkındaki suç duyurusuna yetkisizlik kararı verdi.

    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti
    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti

    AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili
    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili

    MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, grev kararı alınması halinde "milli güvenlik" gerekçesiyle metal grevinin erteleneceği, yüksek hakemin enflasyon altında bir rakama imza atacağı tehdidinde bulundu.

    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi

    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç için doktorlar "Akıl sağlığı tam" raporu verdi.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Ş.G.'nin tacizine uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi olan öğrencilerin sayısı artıyor.

    43 barodan tepki: Şeri hukuk referans alınıyor, laiklik ilkesine açıkça aykırı
    43 barodan tepki: Şeri hukuk referans alınıyor, laiklik ilkesine açıkça aykırı

    43 baro tarafından yapılan ortak açıklamada faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarının şer’i hukuka dayalı referanslarla belirlenmesine tepki gösterildi.

    EMO’dan kayıp-kaçak açıklaması: Dağıtım şirketi yetersizliğini gizliyor
    EMO’dan kayıp-kaçak açıklaması: Dağıtım şirketi yetersizliğini gizliyor

    Kayıp-kaçak haberlerine dair açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası, dağıtım şirketinin yetersizliğini gizlediğini ve medyanın işsizliği, yoksulluğu görmediğini vurguladı.

    HDP'li Belediye Başkanı'na soruldu: HDP etkinliklerine kimin talimatıyla katıldın?
    HDP'li Belediye Başkanı'na soruldu: HDP etkinliklerine kimin talimatıyla katıldın?

    Tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'e, partisinin Diyarbakır Valiliğinin izniyle düzenlediği etkinliklere hangi amaçla ve kimden talimat alarak katıldığı soruldu.

    Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
    Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

    Ankara Tuzluçayır'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    GÜNCELLENDİ
    ŞPO’dan Togo Kuleleri açıklaması: Çürümüş rant düzeni tüm pisliğiyle ortada
    ŞPO’dan Togo Kuleleri açıklaması: Çürümüş rant düzeni tüm pisliğiyle ortada

    Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Togo Kuleleri üzerinden yürüyen tartışmaların, çürümüş rant düzeninin tüm pisliklerini ortaya döktüğünü açıkladı.

    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı görevini yürütürken hakkındaki suçlamalar kanıtlanmadan gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı, yarın hakim karşısına çıkacak.

    Adana, Antalya ve Mersin'de sağanak: Sokaklar göle döndü, yollar kapandı
    Adana, Antalya ve Mersin'de sağanak: Sokaklar göle döndü, yollar kapandı

    Yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Adana, Antalya ve Mersin'de halk zor anlar yaşadı. Adana'nın 4 ilçesinde okullar tatil ilan edilirken, Mersin'de seralar yıkıldı.

    İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmesi “haksız tahrik” gerekçesi sayıldı
    İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmesi “haksız tahrik” gerekçesi sayıldı

    Konya'da eşi ve eşinin iş arkadaşını yaralayan Zafer Tatlısert'e verilen hapis cezasında “haksız tahrik” indirimi uygulandı. İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmeleri “haksız tahrik” sayıldı.

    Bakan Murat Kurum: İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok
    Bakan Murat Kurum: İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok.

    GÜNCELLENDİ
    Kütahya’da 74 asker akşam yemeğinden zehirlendi
    Kütahya’da 74 asker akşam yemeğinden zehirlendi

    Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde akşam yemeğinden zehirlenen 74 asker hastaneye kaldırıldı.