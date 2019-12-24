Şırnak'ta kömür ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Şırnak'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan özel bir kömür ocağında dün akşam meydana gelen göçük sonucu ocakta mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın kurtarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca görevlendirilen ekibin çalışması sürüyor.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki özel şirkete ait kömür ocağında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük sonucunda kömür ocağında mahsur kalan 30 yaşındaki işçi Hasan İnal'ı kurtarmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dün akşam başlatılan arama çalışmaları sürerken AFAD Şırnak İl Müdürü Mustafa Kınay, arama çalışmalarında zorluklar yaşandığını söyledi. Kınay, "Olay yerine geldiğimizde maden faaliyetinin çok dar ve derin bir alanda yapıldığını gördük. Bir işçinin mahsur kaldığının bilgisini almamızla arama çalışmalarına başladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen 11 kişilik bir ekip dün geceden beri burada çalışıyor. Temennimiz bir an önce vatandaşımıza ulaşıp olduğu yerden çıkarmaktır. Ortalama 70-75 metre derinliğinde olduğu düşünülüyor. Yine sadece bir insanın inebildiği 1 metre genişliğe sahip bir kuyudan söz ediyoruz. Dolayısıyla içine girilmesi çok zor. İndikten sonra aşağıdaki çalışma alanı çok dar" dedi. (DHA)

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