Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

HDP'li Belediye Başkanı'na soruldu: HDP etkinliklerine kimin talimatıyla katıldın?

Tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'e, partisinin Diyarbakır Valiliğinin izniyle düzenlediği etkinliklere hangi amaçla ve kimden talimat alarak katıldığı soruldu.