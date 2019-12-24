24 Aralık 2019 18:44
Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.
Fotoğraf: Pixabay
Şırnak merkezdeki Cudi Dağı bölgesinde bulunan bir kömür ocağında göçük meydana geldi.
Kent merkezine bağlı Üçkiraz köyü (Nêvava) kırsalındaki ocakta meydana gelen göçük sonrası arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bir işçinin göçük altında kaldığı bilgisi paylaşıldı. (Şırnak/MA)
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