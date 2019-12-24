Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın Cumhuriyet gazetesini hedef alan “Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” açıklamaları ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma dosyası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Fatin Dağıstanlı adlı sunucunun Akit TV'de yayımlanan "Manşetlerin Dili” adlı programda Cumhuriyet gazetesine yönelik tehdit içerikli açıklamaları hakkında başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu "müşteki", Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatin Dağıstanlı ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Müşteki avukatlarının verdiği şikayet dilekçesine yer verilen soruşturma evrakında, 20 Aralık'ta Akit TV kanalında yayınlanan programın sunucu Fatin Dağıstanlı'nın, Cumhuriyet gazetesinin manşetini göstererek "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım" dediği kaydedildi.

Açıklamanın Cumhuriyet gazetesini ve gazeteci Işık Kansu'yu hedef gösterdiği belirtilen dilekçede, Ali İhsan Karahasanoğlu'nun da bunun üzerine sarf ettiği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığı ifade edildi.

Başsavcılık soruşturma dosyasında "Akit TV'nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Başsavcılık, bu nedenle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, “Manşetlerin Dili” adlı programda “Şeriat Çalıştayı” başlıklı haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesini ve yazarı Işık Kansu’yu hedef göstermişti. (MEDYA SERVİSİ)

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