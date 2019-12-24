KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz

Serdar KUŞ

Merve KARATAŞ

Mersin

Mersin’de 21 Aralık Cumartesi günü KESK’in çağrısıyla “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingi düzenlendi. Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı Meydanı'nda yapılan mitinge sendiklar, meslek odaları ve siyasi partilerin yanı sıra sayıda kurum ve kuruluş katıldı. Mitinge katılanlarla taleplerini konuştuk.

"ASGARİ ÜCRET NET 3 BİN 200 TL OLMALIDIR"

DİSK/Genel-İş Sendikası Başkanı Kemal Gürsoy, mitinge azımsanamayacak bir katılım olduğunu söyledi. Zamlardan ve ekonomik krizden nasibini alan toplumun bir karşı koyuş sergilediiğini ifade eden Gürsoy, taleplerine ilişkin "Asgari ücretin sadece 12 kişilik bir komisyonla belirlenmesini istemiyoruz. Tabanın sorunlarını dinleyerek belirlenmesi gerektir. DİSK olarak bir açıklama yaptık, bugünün koşullarında asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır. Asgari geçim indirimi bunun dışında tutulmalı ve sonradan ilave edilmelidir ve asgari ücretliden vergi kesilmemelidir. Bu talepler üzerinde ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"İNSANİ İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK İSTİYORUZ"

Mersin Şehir Hastanesi çalışanı, KESK üyesi Zozan ise halkın katılımını yeterli bulmadığını söyledi. Halkın bir şeyler yapmak istediğini ancak korktuğu için geri durduğunu düşündüğünü dile getiren Zozan, "Halkın kaygılarını anlayabiliyorum. KHK’leri, Anayasa değişikliklerini göz önünde bulundurarak insanların doğal olarak korktuklarını söyleyebiliyorum" dedi. Talebinin insanca yaşamak, insani ihtiyaçlarlarını karşılamak olduğunu belirten Zozan, "16 yıldır AKP iktidarının gerek sağlıkta, gerek diğer alanlarda değişim adına getirdiği zulmün bir an önce son bulması için her zaman alanlarda olduk. Bunu iş yerlerinde de mitinglerde de gösterdik“ cümlelerini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİM SAĞLANAMIYOR"

Miting için Adana’dan gelen DİSK/Gıda-İş üyesi Hakan Çayan, daha önce BGN Gıda çalıştığını, sendikalaşma sürecinde işten atıldığını ve mücadelesinin sürdürdüğünü söyledi. Asgari ücretin en az 3 bin 200 lira olması ve vergiden muaf tutulması talebiyle alana geldiğini belirten Çayan, "Asgari ücretle geçim sağlanamıyor" dedi. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini söyleyen Çayan, "Patron hiçbir ihtiyacından kısmasın, 'Kriz var' deyip işçi çıkarsın, kârına daha çok kâr katsın, biz de sürekli bir şeylerden kısmak zorunda kalalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Çayan, son olarak birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ"

Eğitim Sen MYK Üyesi Derya Yılıcı, "Halk için bütçe, demokratik Türkiye" talebiyle alanda olduklarını söyledi. "Bütçeyi yaratanlar biziz, halkız, bütçenin bize yatırılmasını istiyoruz, savaşı başlatan sermayeye, patronlara değil" diyen Yılıcı, parasız eğitimi ve parasız sağlık hizmeti ile eğitime ayrılan bütçenin arttırılmasını istediklerini dile getirdi. Yılıcı, diğer taleplerine dair "Ekonomik krizi biz yaratmadık, bedelini ödemek istemiyoruz ve adil bir vergi sistemi istiyoruz. 100 bin ücretli öğretmenlik yapan arkadaşımız var, bu arkadaşlarımız bazı aylar asgari ücreti bile alamıyorlar. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımının olmamasını, herkesin güvenceli çalışmasını talep ediyoruz" dedi.

Örgütlü mücadeleyi güçlendirmek gerektiğine dikkat çeken Yılıcı, "Biz ne kadar örgütlü olursak, o kadar çok kazanacağız” dedi. Yılıcı son olarak, bütçe belirlenirken kadınların yoksulluğunu gözle görünür olmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı

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