24 Aralık 2019 17:16

Afrin operasyonunu eleştiren EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’a 1 yıl 6 ay ceza

Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal'a 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verildi.

Fotoğraf: Evrensel

Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla hakkında dava açılan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’ın duruşması Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davada mütalaasını açıklayan savcı, Sürmeli Bal’a atılı suçlama olan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek Bal’ın bu suçlamadan beraatini istedi. Savcı Bal’ın "terör örgütü propagandası"ndan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa üzerine savunma yapan Sürmeli Bal, 25 yıllık eğitimci olduğunu, yasal bir partinin yöneticisi olduğunu belirterek “Ben barışı savunuyorum, çocuklarıma kalkıp savaşı mı övmeliyim. Ben JES’lere karşı Aydın’a, Kaz Dağları için de Çanakkale’ye gittim. Ülkenin zenginliklerinin yok olmaması için her demokratik alanda fikir beyan ettim. Bu benim insani ve vicdani görevimdir” diyerek beraatini talep etti.

Savunmalar sonrası kararını açıklayan mahkeme Sürmeli Bal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraatine, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasından 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verilmesi kararını verdi. Mahkeme ayrıca Bal’ın tutukluluk süresinde cezaevinde yattığı sürenin cezadan mahsubuna, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına, TCK’nin 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ve istinaf yolunun açık olduğuna karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 ay tutuklu olarak cezaevinde kalan Sürmeli Bal yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. (Aydın/EVRENSEL)

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Afrin operasyonunu eleştiren EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’a 1 yıl 6 ay ceza

Afrin operasyonunu eleştiren EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’a 1 yıl 6 ay ceza

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