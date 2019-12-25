25 Aralık 2019 03:34

Müzisyen Ahmet İhvani: Enstrümanla hemhal olduğunuzda duygu bambaşka oluyor

Şerif Karataş, Müzisyen Ahmet İhvani ile müzik serüveni ve yeni albümü hakkında konuştu.

Fotoğraf: (Sinan Demirtaş)

    • Paylaş

    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    Müziğinde aşıklık geleneğinin izini sürdüren Ahmet İhvani, “Işk İle” (2010) ve “Dem û Dem”in (2015) ardından şimdi de üçüncü albümünün hazırlığını sürdürüyor. İhvani ile müzik serüveni ve yeni yılla birlikte raflardaki yerini alacak albümü hakkında sohbet ettik. Yaptığı müziği “İhvanice” olarak tanımlayan İhvani “Enstrümanla hemhal olduğunuz vakit dışarıya verdiğiniz duygu bambaşka oluyor" diyor.

    MÜZİSYEN BİR AİLEDEN GELİYOR

    İhvani, müzisyen bir aileden geliyor. Dedesi Niyazi İlçi ve dedesinin kardeşi İzzet İlçi, Sivas-Koçgiri bölgesinin önemli ozanlarından. İhvani akrabaları için “İkisi de kemençe ve bağlama ozanı. Aşık Veysel’le saz çalıp türkü söylemiş insanlardır...” diyor. Zamanla müziğin kendisinde bir tutkuya dönüşmesinde etkili olan isimse Arif Sağ...  İhvani bu konudaki anısını şöyle aktarıyor: “Arif Sağ’ın ‘İnsan Olmaya Geldim’ kaseti çıktığı zaman dedem köye getirmişti. Kaseti dinliyordum, ‘Arif Sağ nasıl bir adam ki bir bağlama ile bu kadar çok değişik ses çıkartıyor.’ Kavalı, kemanı, kemaneyi hepsini böyle bir tane enstrüman zannediyorum. Acaba ben de bir gün bağlama çalarsam böyle çalabilir miyim diye düşünüyordum. Sonradan idrak ettikçe tebessüm ediyorum. Çok da enteresan bir şey. Ali Haydar Celasun’un ‘Posttan Dosta’ kitabında okumuştum. Arif Sağ da Davut Sulari’yi dinlerken aynı şeyleri düşünmüş. Bu da bana çok enteresan geldi...”

    MAHLASI EDİP HARABİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN ESİNLENME

    İhvani, mahlasını ünlü Bektaşi Şairi Edip Harabi’nin bir şiirinden esinlenerek 22 yıl önce aldı. İhvani, mahlasını seçmesini şöyle anlatıyor: “Bir dönem çok yoğun şekilde tasavvuf okudum. Edip Harabi’nin divanını okurken bir dörtlükte şöyle bir şey geçiyordu: ‘Rah-ı delaletten ayak çekerdi / Rah-ı hakikate doğru giderdi / Harabi bu sırrı beyan ederdi / Eğer zaman mekân ihvan olaydı.’ İhvan, kardeş, yoldaş demek. Çok hoşuma gitti. Bu kimsenin kullanmadığı bir şey. Bunu kendime aşıklama mahlası olarak seçtim. Aitlik ekiyle beraber İhvani oldu. O yola yoldaş olmaya çalışıyoruz.”

    "IŞK İLE" VE "DEM Û DEM"

    İhvani, 11 yaşında Yavuz Top Müzik Evinde bağlama ile ilgili solfej ve nota eğitimi aldı. 19 yaşında ise Türkiye’den ayrılıp Kanada’ya gitmek zorunda kaldı. Uzunca bir dönem müzikten kopuk yaşayan İhvani, Kanada’da müziğe kaldığı yerden devam etti. Oluşturduğu repertuvarını 2009’da albüme taşıyarak, 2010 yılında geldiği İstanbul’da, Müzisyen Erdal Akkaya’nın yardımıyla Kürtçe ve Türkçe eserlerden oluşan ilk albümü “Işk İle”yi çıkardı. “Dem û Dem” ise Kürtçe yazıp bestelediği ve ikinci albümüne adını verdiği şarkı. İhvani bu şarkısı için “Bir aşk ezgisi. Herkesin hayal ettiği, ulaşamadığı, kendi içinde yaşattığı bir duygu. Belki de güzel olan tarafı bu. Bir mana var, sır. Sırı aşikar ettiğin zaman manayı yitiriyor. Dem û Dem’i ‘zaman ve mey’ anlamında kullandım” diyor.

    ÜÇÜNCÜ ALBÜM YOLDA

    Yeni albümün uzun bir repertuvar çalışmasının ardından oluştuğunu anlatıyor İhvani. Albümdeki bir Kürtçe, üç Türkçe eserin söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen İhvani, albümün 2020’nin ilk albümü olarak raflardaki yerini alacağını belirtiyor. Albümde İhvani’nin Ahmet Aslan, Zeynep Bakşi Karatağ, Ali Rıza ve Hüseyin Albayrak kardeşlerle birlikte seslendirdiği eserler de yer alıyor. Müzisyenin ürettiğini halka sunması gerektiğini düşünen İhvani, ekonomideki durumu işaret ederek “Fakat yine de o kadar duyarlı, o kadar canı gönülden parasını verip dinlemeye gelmelerine çok saygı duyuyorum” diyor. Sahnede okumakla stüdyoda okumak arasındaki farkla ilgili İhvani, “Enstrümanla hemhal olduğunuz vakit dışarıya verdiğiniz duygu bambaşka oluyor. Bu yüzden bazen stüdyoda çaldığınızı sahnede çaldığınızda dinleyici farklı yorumluyor. O yüzden biz belirli bir algı ve klip üzerinden çalışmaktan kaçınıyoruz. Daha çok canlı çalıp okumak istiyorum, bunun duygusu bambaşka oluyor” ifadelerini kullanıyor. Yaptığı müziği de “İhvanice” olarak tanımlıyor.

    "KANADA BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

    Kanada'daki müzikal yolculuğuyla farklı ülkelerin müziklerini ve kültürlerini öğrendiğini anlatan Ahmet İhvani, “Kanada benim hayatım için gerçekten dönüm noktası” diyor. Farklı ülkelerden müzisyen ve etnologla Kanada’da tanıştığını ve bunlarla birlikte konserler, albüm kayıtları ve konferanslar olmak üzere birçok etkinlikte birlikte olduklarını anlatan İhvani, “Ufkunu açıyor alabildiğine ve hiç kimse ne söylediğimi anlamıyor. Fakat sorgulamıyor. Alabildiğine özgürsün müzik yaparken, orada anlıyorsun; müziğin dili, dini, ırkının olmadığını. Bizim ülkemizde durum farklı tabii. Kanada yerel hükümetleri de bunu destekliyor” ifadelerini kullanıyor. 

    "AŞIMIZI, SUYUMUZU PAYLAŞIYORUZ"

    Ahmet Aslan ile 5 yıla yakın birlikte çalıştığını belirten Ahmet İhvani, bu birlikteliğin 2013’te Aslan’ın Kanada Toronto’da verdiği konserde başladığını söylüyor. 30 Eylül’de İstanbul’da vereceği konserden iki gün önce ciddi bir rahatsızlık yaşadığını anlatan İhvani şunları dile getiriyor:

    "Konseri iptal etmeyi bile düşünürken Ahmet Aslan enstrümanını alıp ‘Yürü gidiyoruz. Sana takviye kuvvet olarak geliyorum’ dedi. Buna ne denilebilir ki, bu dostluktur. Bana olan katkısı muazzam. Sadece müzikal anlamda değil, öyle bir noktadayız ki ekmeğimizi, aşımızı, suyumuzu paylaşıyoruz"

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Turgutlu Belediyesi ile TİS imzaladı
    SONRAKİ HABER

    Küçük Şeyler filmi Gebze de gösterim yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP'nin Ankara Dükalığı'ndaki "Pandora'nın Kutusu" açıldı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fayton meselesinde hakikat kendini nerede gizliyor?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    "Büyük devlet politikası"

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Şehir hastaneleri, aşı karşıtlığı ve SGK

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Bedava

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dersimliler iktidarınızın yaklaşımını çok iyi biliyor!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin ‘yerli-milli’ eğitimi ve beyin göçü…

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türkiye Kupası, Türkiye’nin kupası (mı?)

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bakü komünü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Mercedes Benz'de sömürü katmerleşiyor: Binlerce işçiye 4, patrona 400 otobüs
    Mercedes Benz'de sömürü katmerleşiyor: Binlerce işçiye 4, patrona 400 otobüs

    Ayda 400 otobüsün üretildiği Mercedes'te çalışan binlerce işçinin aldığı ücret 4 otobüs fiyatına denk gelirken, geri kalanlar ise patronun oluyor.

    Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz
    Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz

    Metal işçileri sendikanın taslağında yer alan yüzde 26 zammı almakta kararlı olduklarını ve MESS’in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kabul etmediklerini ifade ediyor.

    "İşçiyi sömür, ölürse fabrika dışına at" dönemi
    "İşçiyi sömür, ölürse fabrika dışına at" dönemi

    "Kapitalizm, gelinen yerde, yedek iş gücü olarak kullanıp sonra bir kenara attığı emekçilerin arasına fabrikada ölen mülteci/göçmen işçileri de dahil etmiş bulunuyor!"

    Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün ne dersen desin bu bir kent suçu
    Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün ne dersen desin bu bir kent suçu

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün’ün TOGO Kuleleri sadece bir nokta. Birçok yer var burada; iktidarın, Gökçek döneminin kentsel rant politikasının bir ürünü.

    Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"
    Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"

    Siyaset Bilimci Doç. Dr. Berk Esen otoriterleşen rejimin, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istediğini söyledi.

    Üniversitelilerin 2019'u: Yemek yeme, kitap alma, hiçbir şey yapma!
    Üniversitelilerin 2019'u: Yemek yeme, kitap alma, hiçbir şey yapma!

    2019 yılını değerlendiren üniversite öğrencileri, derslerden çok nasıl geçineceklerine kafa yorduklarını belirterek, tasarruf için yemek yememeyi bile denediklerini söyledi.

    Müzisyen Ahmet İhvani: Enstrümanla hemhal olduğunuzda duygu bambaşka oluyor
    Müzisyen Ahmet İhvani: Enstrümanla hemhal olduğunuzda duygu bambaşka oluyor

    Şerif Karataş, Müzisyen Ahmet İhvani ile müzik serüveni ve yeni albümü hakkında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü
    Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü

    Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde 69 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda 5 ev yandı, fındık bahçeleri zarar gördü.

    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Lüleburgaz Emek Platformu: Vergide adalet, insanca yaşanacak asgari ücret
    Lüleburgaz Emek Platformu: Vergide adalet, insanca yaşanacak asgari ücret

    DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendikalardan oluşan Lüleburgaz Emek Platformu "Vergide adalet, insanca asgari ücret" talebiyle basın açıklaması düzenledi.

    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik
    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı görevini yürütürken hakkındaki suçlamalar kanıtlanmadan gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı, yarın hakim karşısına çıkacak.

    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor
    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, savunmasında HDP'ye siyasi soykırım yapıldığını söyledi.

    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

    Adana'da sağanak nedeniyle Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek
    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek

    Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre KHK’liler, "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması" gibi ilave tedbirlerle ilgili OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek.

    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi
    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi

    İstanbul Kağıthane'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından ateşli silahla öldürülmek istendi. Öldürme girişiminde bulunan Yılmaz E. olay yerinden kaçtıktan sonra ölü olarak bulundu.

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu
    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'da konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi
    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcıya ifade verdi.

    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

    Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz
    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz

    KESK'in Mersin'de düzenlediği “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingine katılanlarla taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

    AİHM kararı ve tanık beyanlarına rağmen mahkeme, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı
    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusunun “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözleri hakkındaki suç duyurusuna yetkisizlik kararı verdi.

    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti
    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti

    AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili
    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili

    MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, grev kararı alınması halinde "milli güvenlik" gerekçesiyle metal grevinin erteleneceği, yüksek hakemin enflasyon altında bir rakama imza atacağı tehdidinde bulundu.

    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi

    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç için doktorlar "Akıl sağlığı tam" raporu verdi.