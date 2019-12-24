Manisa'nın Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube arasında dün belediyede çalışan kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yıllık bağıtlanan toplu iş sözleşmesinde sosyal haklara gelen zamlarla birlikte ücretlere yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinde disiplin suçlarında “Kadınlara ve çocuklara karşı işlenecek tüm suçlarda iş akdi feshedilir” maddesi eklenerek Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Belediye İş Sendikası’ndan Genel-İş Sendikasına geçen 31 kadroyu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 yıllarını kapsıyor.

"TİS TASLAĞI İŞÇİLERİN KENDİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI"

Sözleşme süreciyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Genel-İş 7 Nolu İzmir Şube Başkanı Özgür Genç, genel itibariyle birçok şeyi değiştirdiklerini söyleyerek, “Bugüne kadar bütün ücretleri brütten hesaplanan işçilerin yeni toplu iş sözleşmesiyle bütün ücretleri netten hesaplanacak. Ancak bizim için en önemli şey, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin şeffaf yürütülmesi ve tüm sürece işçilerin dahil olması oldu. TİS taslağı işçilerin kendi talepleri doğrultusunda hazırlandı ve her bir aşaması işçilerin bilgisi ve onayıyla geçildi. İşçilerin kendi imzaladığı bir sözleşme oldu” diye konuştu. Amaçlarının sebebi olmadığı ekonomik kriz karşısında işçiyi ezdirmemek olduğunu söyleyen Genç, “Bu açıdan başarılı bir sözleşme oldu diyebiliriz” dedi. Genç ayrıca kadın haklarıyla ilgili, “Daha önce imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinde regl izni ve 8 Mart’ta ücretli izin hakkı kazanmıştık. Burada ilk olan disiplin suçlarında “Kadınlara ve çocuklara karşı işlenecek tüm suçlarda iş akdi feshedilir” maddesi oldu. Türkiye’ye örnek olmasını umuyoruz ve çok önemsiyoruz” diye konuştu.

1 MAYIS VE 29 EKİM’DE BAYRAM İKRAMİYESİ

1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre kadın işçilere bir gün regl izni ilk defa sözleşme maddesine eklendi. Yasal iznin dışında doğum sonrası iki ay ücretli izin, yasaya göre bir buçuk saat olan süt izni iki saate çıkarıldı. 8 Mart ücretli izin hakkı elde edildi. Bunların dışında 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramında ücretli izinlerin yanı sıra bayram ikramiyesi ilk kez geçti. Temizlik yardımı için 3-6 ve 12. aylarda netten ödenmek üzere 100 liralık temizlik yardımı, her ay herkese yansıyacak şekilde net 140 lira koruyucu gıda yardımı alındı. Sorumluluk primleri brütten nete çevrildi. Aile çocuk ve öğrenim yardımları nete çevrilerek refah payı oranında artış yapıldı. Eğitim yardımlarına ilk kez anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlar da eklendi. Kıyafet ve yakacak yardımı nete çevrilerek artış kaydedildi. Buna göre mayıs ve kasım aylarında yılda iki defa ödenmek üzere ilk yıl net 750 lira giysi yardımı yapılacak. İkinci yılda da refah artı 2 oranında gerçekleşecek. Aynı zamanda bu yardımlar iş kıyafeti yerine sayılmayacak, iş güvenliği ve sağlığının gerektirdiği kıyafetleri de ayrıca verilmeye devam edilecek. Kurban ve Ramazan aylarında yapılan gıda yardımları 250’şer lira birinci yıl için, ikinci yıl için ise tüfe artı 2 oranında artırılacak. Bayram paralarına da ciddi oranlarda zam kazanıldı. Brütten ödenen yardımlar nete çevrildi. Buna göre Ramazan bayramında birinci yıl net 400 ikinci yıl 600 TL olmak üzere bayram ikramiyesi kazanıldı. Kurban Bayramı için ise ilk sene 1300 TL ikinci sene 1600 TL olmak üzere net bayram parası ödenecek. Eskiden bin lira olarak brütten ödenen izin yardımları nete çevrilerek ilk yıl 1200 lira ikinci yıl 1400 olmak üzere ciddi oranda zam yapıldı. (Manisa/EVRENSEL)