43 barodan tepki: Şeri hukuk referans alınıyor, laiklik ilkesine açıkça aykırı

Ankara, İstanbul, İzmir’in de aralarında olduğu 43 baro, Resmi Gazete’de yayımlanan faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarının şer’i hukuka dayalı referanslarla belirlenmesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada, “Şer’i hukuka dayalı referanslarla etik kurallar belirlenmesi, Anayasa’mızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet'in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır” eleştirisi yapıldı

Açıklamada Anayasa’nın ‘Cumhuriyet’in nitelikleri’ başlıklı 2’nci maddesinde yer alan, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” hükmü hatırlatıldı.

Açıklamadan temel başlıklar şöyle:

LAİKLİK VURGUSU: Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır.

ŞERİ HUKUK REFERANS ALINIYOR: Şer’i hukuka dayalı referanslarla etik kurallar belirlenmesi, Anayasa’mızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, cumhuriyetin ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır. Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların böylesi kurallar koyması ve Resmi Gazete’de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez.

BAROLAR ÖDÜN VERMEYECEK: Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir. Barolar olarak cumhuriyetin temel kazanımlarına, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek, hukuk devleti ve demokrasiden asla ödün vermeyecek ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Faizsiz finans sisteminin denetim mekanizmasını denetimini yapmak üzere görevlendirilen denetçiler için etik kurallar Resmi Gazete’de yayımlanmış, denetçilerde aranacak özellik “Allah-u Teala korkusu” olarak belirlenmişti. (HABER MERKEZİ)

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