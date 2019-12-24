Tahtalı Barajı’ndan İzmir’e su getiren ana isale hattındaki boru arızası giderildi. Patlayan boru yenilendi ve ana hatta su verilmeye başlandı. Suyun, gün içinde kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor.

İzmir’de üç ilçeyi etkileyen ana su boru hattındaki arıza giderildi. Pazar gecesi Tahtalı Barajı’ndan kente su getiren ana isale hattında bir boruda patlama meydana gelmiş, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine su verilememişti. İZSU ekipleri ise arızayı gidererek suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceğini belirten yetkililer, akşam saatlerine kadar suyun tüm konutlara ulaşmasını bekliyor.

Dün gece çalışmaları denetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentte bir daha böyle bir arızadan kaynaklı su kesintisinin yaşanmaması için iki adım atacaklarını duyurdu.

Soyer, “Öncelikle Gördes Barajı’nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes’ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek “PipeDiver” denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)