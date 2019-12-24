24 Aralık 2019 16:10

İzmir’deki su arızası giderildi

Tahtalı Barajı’ndan İzmir’e su getiren ana isale hattındaki boru arızası giderildi.
İZSU, İzmir'deki su arızasını giderdi

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın birimi

Tahtalı Barajı’ndan İzmir’e su getiren ana isale hattındaki boru arızası giderildi. Patlayan boru yenilendi ve ana hatta su verilmeye başlandı. Suyun, gün içinde kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor.

İzmir’de üç ilçeyi etkileyen ana su boru hattındaki arıza giderildi. Pazar gecesi Tahtalı Barajı’ndan kente su getiren ana isale hattında bir boruda patlama meydana gelmiş, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine su verilememişti. İZSU ekipleri ise arızayı gidererek suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceğini belirten yetkililer, akşam saatlerine kadar suyun tüm konutlara ulaşmasını bekliyor.

Dün gece çalışmaları denetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentte bir daha böyle bir arızadan kaynaklı su kesintisinin yaşanmaması için iki adım atacaklarını duyurdu.

Soyer, “Öncelikle Gördes Barajı’nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes’ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek “PipeDiver” denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

 

Reklam
EGE HABERLERİ
3600 ek gösterge talebi İzmir sokaklarında: 3600 ek gösterge hakkı verilmeli

3600 ek gösterge talebi İzmir sokaklarında: 3600 ek gösterge hakkı verilmeli

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge talebi sıcaklığını koruyor.

Afrin operasyonunu eleştiren EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’a 1 yıl 6 ay ceza

Afrin operasyonunu eleştiren EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal’a 1 yıl 6 ay ceza

Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal'a 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verildi.

İzmir’deki su arızası giderildi

İzmir’deki su arızası giderildi

Tahtalı Barajı’ndan İzmir’e su getiren ana isale hattındaki boru arızası giderildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 65. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 65. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi kuruluşlarının 65. yılını kutladı

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Turgutlu Belediyesi ile TİS imzaladı

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Turgutlu Belediyesi ile TİS imzaladı

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında imzalanan TİS'te alınan zammın yanı sıra sözleşmeye "Kadın ve çocuklara yönelik her türlü suçlarda iş akdi feshedilir” maddesi eklendi.

Sosyal-İş Sendikası Aydın Barosu ile TİS imzaladı

Sosyal-İş Sendikası Aydın Barosu ile TİS imzaladı

Sosyal-İş Sendikası ile Aydın Barosu arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinde yılık yüzde 15 artış sağlandı.

Şeyh Bedrettin Destanı Çiğli’de sahnelendi

Şeyh Bedrettin Destanı Çiğli’de sahnelendi

Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinden uyarlanan İriş Dede Sultan İriş adlı oyun Çiğli Belediyesi tarafından sahnelendi.

İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

Aliağa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, iş güvenliği ve işçi sağlığına değinen "Bize Bişey Olmaz Abi" adlı oyun ile alınması gereken önlemlere değinecek.

2. Sefarad Kültür Festivali başlıyor

2. Sefarad Kültür Festivali başlıyor

İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin ikincisi bu yıl 26 Aralık 2019- 3 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Dikili'de 56 yaşındaki İşçi Osman Pala, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

150 yıllık mahalle riskli alan ilan edildi: "Mahallemizi elimizden almak istiyorlar"

150 yıllık mahalle riskli alan ilan edildi: "Mahallemizi elimizden almak istiyorlar"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinde 6 yıldır süren kentsel dönüşüm süreci, mahalle halkının planlara itiraz etmesiyle yargıya taşındı.

Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli'ye dair tüm detayları Evrensel Ege/Denizli Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.