Sosyal-İş Sendikası ile Aydın Barosu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 18 aylık süreli imzalanan sözleşme ile çalışanlar 45 gün ikramiye, bayram ve yılbaşında 300 lira ikramiye, her ay 200 lira yemek ücreti almaya hak kazandı.

Aydın Barosu çalışanları için ilk defa toplu sözleşmesi yaptıklarını belirten Sosyal İş İzmir Şube Başkanı Fikret Savaş, "Sözleşme ile ücretlerde yıllık yüzde 15, ikinci 6 ay için enflasyon artı 1 puan artış sağlandı. Üyelerimiz adına baro yönetimiyle güzel bir süreç yaşandı. Karşılıklı anlayışla üyelerimizin de memnun olduğu iyi bir sözleşme gerçekleştirdik" dedi. (Aydın/EVRENSEL)