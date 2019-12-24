Sur Belediyesi eşbaşkanına "Kimin talimatıyla HDP etkinliklerine katıldın?" sorusu

Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan HDP'li Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'e sorulan 51 sorudan 46’sı partisinin etkinliklerinden oluştu. HDP’nin seçim irtibat bürosu açılışı, HDP kadın belediye eş başkan adaylarının tanıtımı, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın olduğu etkinlikler ile Diyarbakır Valiliğinin izniyle düzenlenen HDP’nin 3 etkinlikliğine hangi amaçla ve kimden talimat alarak katıldığı soruldu.

Diyarbakır’da 20 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra yerlerine kayyum atanan Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir önceki gün tutuklandı. Mezopotamya Ajansından Aydın Atay'ın haberine göre, Buluttekin’e polis sorgu tutanağında sorulan 51 sorunun 46’sı, haber sitelerinden alınan haberler ve partisinin düzenlediği etkinliklerden oluştu. Buluttekin’e Diyarbakır Valiliğinin izniyle gerçekleştirilen HDP'nin 19 Ocak’taki “Demokrasi, özgürlük ve adalet” ve “1 Eylül Dünya Barış Günü” mitingleri ile 21 Mart Newroz kutlamasına “Katılma amacı ve kim veya kimlerden talimat alarak katıldığı” sorulması dikkat çekti.

GİZLİ TANIĞIN BEYANLARI 15 AY SONRA SORULDU

Sorgu tutanağında, Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğünde Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda 21 Eylül 2018’de ifade veren gizli tanık Firar’ın, “TJA içinde faaliyet yürüttü. Bu faaliyetleri daha çok siyasi parti üzerinden yapmaktadır. Şu anda HDP içerisinde il başkanlığı yapmaktadır. İl başkanı olduğu için kadın hareketinin yapacağı eylem ve etkinliklerin hazırlanmasıyla basına duyurulmasını sağlar. KCK içinde kadro faaliyeti yürüten şahıslardan talimat alır ve aldığı talimatları yerine getirir” şeklindeki beyanının 1 yıl 3 ay sonra Buluttekin’e sorulduğu ortaya çıktı.

HDP'NİN ETKİNLİKLERİ SUÇ OLARAK GÖSTERİLDİ

Buluttekin’e 2017, 2018 ve 2019 yılları arasında düzenlenen, “HDP’nin seçim irtibat bürosu açılışı, DTK Eş başkanı Leyla Güven’in başlattığı açlık grevine ilişkin yapılan açıklamalar, HDP’nin ‘Gençlik ve Halk Buluşması’ mitingi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşü, Kürt Dil Çalıştayı, JİTEM’in katlettiği HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın anması, cenaze törenleri, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü açıklaması, DBP Diyarbakır 5. Olağan Kongresi, HDP kadın belediye eş başkanları adaylarının tanıtımı, Kadın Konferansı, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da olduğu etkinliklere katılması” suç olarak gösterildi.

Gizli tanık beyanlarını kabul etmeyen ve düzmece olduğunu vurgulayan Buluttekin, kadın aktivist olduğunu belirterek, HDP genel merkezinin çalışmaları doğrultusunda partisi adına çalıştığını söyledi.

"VALİLİK İZNİ DE Mİ ÖRGÜT TALİMATIYLA GERÇEKLEŞMİŞTİR?"

Buluttekin’in Avukatı Sertaç Buluttekin, bir kamuoyu algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Valilik izniyle yapılan faaliyetlere katılmanın bile talimatla yapıldığı iddia edilmiştir. Valilik izni de mi örgüt talimatıyla gerçekleşmiştir? Firar gizli tanığının beyanları müvekkilin faaliyetine dair somut hiçbir delil taşımamaktadır. Müvekkilin katıldığı cenaze törenleri ve taziyelere ilişin TCK’de bir suç maddesi söz konusu değildir. Savcılık söz konusu eylemlerde atılan sloganları müvekkilimiz atmış gibi belirtmiştir” dedi.

Mevcut delil durumu, gizli tanık ifadesi, evde bulunan yasaklı kitaplar, katıldığı cenaze törenlerini gerekçe gösteren Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, Buluttekin’in "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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