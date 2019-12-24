CHP'li Ağbaba: Her 10 işsizden 8'i fondan yararlanamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik sosyal riskinin sonuçlarını azaltmaya yönelik kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlere değil, işverene derman olduğunu ifade etti.

İşverenlere ödenen miktarın ise işsizlere ödenen miktardan 2 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

Ağbaba konuya ilişkin açıklamasında, işsizlerin fondan yararlanma koşullarının zorlaştırıldığını, fonun amacı dışında kullandırıldığını dile getirdi.

İşsizlik sigortasından alınacak işsizlik parasının, kişinin son dört aylık prime esas kazancının yani SGK’ya bildirildiği brüt ücretinin yüzde 40’ı kadar olduğunu ve 2019 yılı için bir kişiye verilecek en düşük işsizlik ödeneğinin bin 15 lira 59 kuruş olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Asgari ücret alan işçiler açısından, asgari ücretin kendisi ve ailesi için tek geçim kaynağı olduğu dikkate alındığında işsizlik ödeneğinin miktarının işçinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı ile sınırlandırılması işçiyi yaşamını sürdüremez bir hale getirecektir” uyarısı yaptı.

İşsizlik Sigorta Fonunda 2019 yılı Kasım ayı itibariyle 131 Milyar 120 Bin TL biriktiğini, 2019 yılı Kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının ise 4 milyon 26 bin kişi olduğunu hatırlatan Ağbaba, fondan yararlanan işsiz sayısının Kasım ayında sadece 595 bin kişi olduğunun altını çizdi. Verilere göre Kasım ayında işsiz kalan 3 milyon 431 bin vatandaşın fondan yararlanamadığını kaydeden Ağbaba, “Kasım 2017’den Kasım 2019 yılına kadar aradan geçen sürede İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 449 bin kişi artmıştır. İŞKUR’a Kasım 2017'de kayıtlı işsiz sayısı 2,6 milyon işsizlik ödeneği ödenen işsiz sayısı 384 bin kişi; 2018 Kasım'da İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise 3 milyon 296 bin kişi iken işsizlik ödeneğinden yararlanan kişi sayısı 523 bin kişi, 2019 Kasım'ında kayıtlı 4 milyon 26 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanan 595 bin kişidir” dedi.

Ağbaba, “Son 3 yılın İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ile işsizlik ödeneğinden yararlananların oranı arasında bir kıyaslama yapıldığında işsizlerin yüzde 80 civarı fazlası işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanamamıştır” dedi.

Fonda biriken 124 milyar TL'nın ise farklı alanlara kaynak olarak aktarıldığını kaydeden Ağbaba, “Bu dönem içerisinde işverene teşvik ve destek ödemeleri altında ödenen miktar 14 milyar TL’yi aşmıştır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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