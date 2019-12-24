Geçen yıl ilki gerçekleşen İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin ikincisi bu yıl 26 Aralık 2019- 3 Ocak 2020 tarihleri arasında, Tarihi Kemeraltı’nda düzenlenecek.

İzmir'in en köklü kültürlerinden ve bileşenlerinden Sefarad kültürü tekrar, kent gündemine geldi. Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati tarafından düzenlenen festivale, TARKEM, İzmir Sanat Derneği, Kentimiz İzmir Derneği, Ebruli Turizm, Hezarfen Film Galeri ve Alsancak Dostlar Fırını da destek veriyor. Geçen yıl yoğun bir katılımın olduğu festival, geleneksel bir etkinlik olmaya başlıyor. (İzmir/EVRENSEL)